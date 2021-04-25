「福和會2021健保國是論壇」助提升醫療環境與健保永續發展

福和會於2020年10月舉辦「福和會2020健保國是論壇」獲熱烈迴響，今日續辦「福和會2021健保國是論壇」全日論壇，出席貴賓包括副總統賴清德、前副總統陳建仁院士，多位立法委員、衛福部社會保險司與醫事司司長、台大與北醫兩大醫學系系主任、多位醫界代表及社群意見領袖。

賴清德副總統於今日「福和會2020健保國是論壇」致詞。圖/醫師公會全聯會提供

COVID-19疫情期間，台灣醫療體系發揮強大的社會安全網作用，未來健保制度如何永續經營，以維繫醫療體系的完整有效，成為當前重要課題。福和會理事長林逸民醫學博士，首先邀請在疫情期間大力協助調度醫療物資，協調各級醫療配合防疫居功厥偉的醫師公會全聯會理事長，立法委員邱泰源教授，共同介紹前副總統、公共衛生專家、SARS防疫功臣，中研院陳建仁院士進行主題演講，提及健保制度對防疫的貢獻，以及如何永續經營。接著，由副總統賴清德上台致詞，他認為首要問題即為收支與給付失衡，健保制度需用心改革，以尊重醫療專業，提供國人更完善的醫療照顧。

今日論壇第一節會議，先由衛福部社會保險司商東福司長解說全民健康保險會的角色與功能，由陽明交通大學附設醫院行政副院長周穎政教授，與立法委員陳瑩、江永昌、蔡易餘、賴惠員委員，共同討論健保預算的分配問題，以及健保會委員應更瞭解醫療技術、產業發展，並具備當前醫療實務包括基本預算的專業。此會議對健保會提出四大主張：提升委員代表性、尊重醫療專業、落實健保會執掌範圍、精進健保會議事運作與效率。

下午會議討論協助高齡族群改善用藥、避免浪費、減少社區民眾就診次數，以提升治療效果並降低健保負擔。台大三重社區醫療群執行中心負責醫師，亦為醫師公會全聯會秘書長張必正醫師，以及北投社區醫療群，社區營造學會理事長洪德仁醫師，以社區醫療群經驗談提升社區健康。

接續討論分級醫療如何落實、醫學教育品質如何維繫之議題，包含：基層醫療永續發展- 如何避免醫療托拉斯、偏鄉醫事人力缺乏- 擴充公費醫學生員額、醫學人才培育- 如何維持高品質的醫學教育。與談貴賓包括：基層醫療協會理事長林應然醫師、診所協會全聯會蔡昌學醫師、高雄市診所協會常務理事林工凱醫師、診所協會全聯會秘書長黃致仰醫師、金門醫院家醫科主任薛雅元醫師、衛福部醫事司劉越萍司長、台大醫學系盛望徽主任、北醫醫學系吳建志主任。

緊接著綜合討論由福和會理事黃國欽醫師主持，與談者有：立法委員羅致政、新北市醫師公會理事長周慶明醫師、醫師公會全聯會發言人，亦為台灣醫事法律學會執行長羅浚晅醫師、基層醫療協會理事長林應然醫師、衛福部醫事司劉越萍司長、台灣世代智庫執行長陳冠廷。最後由前無任所大使，亦為亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸大使閉幕致詞。

「福和會2020健保國是論壇」 貴賓合影留念 (左起：福和會黃國欽理事、門諾基金會董事長陳永興醫師、醫師公會全聯會發言人羅浚晅醫師、中華民國診協全聯會理事長塗勝雄醫師；右起：醫師公會全聯會副秘書長趙堅醫師、新北市醫師公會周慶明理事長、醫師公會全聯會理事長邱泰源教授、福和會理事長林逸民博士)。圖/醫師公會全聯會提供

此次「福和會2021健保國是論壇」作為年度健保國是論壇，提出較去年更深入的議題討論，持續作為醫界、學界、民眾與政府醫療政策之間的橋樑，盼推助提升台灣醫療環境與健保永續發展。