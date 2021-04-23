減法飲食學潮流興起 符合潔淨標章重要指標

隨著近年食安事件頻傳，民眾健康意識日漸抬頭，對於日常生活飲食也更重視。追求少添加、無添加「減法飲食學」引領健康食品新潮流，許多民眾也針對「食品添加物」持有疑慮，擔憂日積月累食用恐造成身體負擔。

營養師劉家芸表示，食品添加物通常是為調味、防腐、增加熟度、防止氧化等特定目的，只要不過度添加，原則上皆可以食用，不會對健康造成負擔。依據國內食品衛生管理法規定，政府將食品添加物分成17類，包含500餘種品項，訂定使用範圍及用量標準，針對其品質純度也制定「食品添加物規格標準」，以維護飲食健康安全。

劉家芸進一步說明，食品添加物由於不是天然存在於食品中，而是另外添加，因此須考慮其安全性。綜合各方因素評估，食品添加物可能有其必要性，針對成年人在合法合量使用情況下是安全且可耐受的；但若是孩童食用，仍存有疑慮。即使危害健康風險低，但考量孩子成長只有一次，仍會建議父母挑選少添加或無添加食品，讓家中寶貝能健康成長。

因應「減法飲食學」潮流襲捲全球，且為滿足消費者日漸改變飲食需求，國內有許多食品業者趁勢推出主打無添加、少添加等特色產品。但在琳瑯滿目的產品與標章中，如何正確挑選優良產品是民眾所關注焦點。

民眾在挑選食品時，可參考是否取得「慈悅潔淨標章」驗證，該標章嚴謹管控食品是否使用添加物，且須符合八大不添加原則，如防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、結著劑、含鋁膨脹劑等8大類食品添加物。慈悅「雙潔淨標章」除了符合上述標準外，更限定可用添加物僅符合國內食品法規定使用800餘種添加物中82種，讓產品完全符合無添加訴求。

劉家芸提醒民眾，購買食品、零食時，除認明「Clean Label潔淨標章」外，也可養成習慣檢視包裝上食品成分標示，是否成分簡單、原料單純，且選擇值得信賴大廠與通路，能保障食品安全。此外，可多攝取「原型食物」－無加工且全天然食材，如蔬菜、水果等，兼顧均衡飲食與減輕負擔，並享用安心健康食品。