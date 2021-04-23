本味誠現新包裝全新登場　百分百無添加符合標章肯定

近年國人生活品質提升，也越來越重視正確健康飲食觀念。長期關心民眾健康宏亞食品，於2015年推出「本味誠現」自有品牌，標榜嚴選優質食材，受到民眾喜愛。2020年採用全新包裝設計，以清新Tiffany綠呈現出本味誠現強調百分百無添加、天然美味品牌特色。

以口感香濃人氣商品牛奶餅與乳酥餅在業界聞名本味誠現，旗下品牌推出蛋黃餅、穀香燕麥餅也都有鐵粉支持。以往消費者針對產品標榜「無添加」食品，常會聯想為口味清淡也不美味；紮根台灣45年宏亞食品，推出的本味誠現即顛覆傳統刻板印象，堅持採用優質原料搭配最適合食材所表現6段變溫烘焙工法，讓每一塊看似樸實餅乾，都有不簡單細緻美味。

本味誠現堅持使用優質原料與最正確工法，讓每一塊餅乾都呈現出不簡單細緻美味。圖／宏亞食品提供

隨著市場上無添加新潮流興起，多數父母為孩子健康考量，多挑選無添加、貼近天然餅乾，以及產品取得合格標章認證，也是購買重要因素。

營養師劉家芸指出，Clean Label潔淨標章在全球食品業已是重要指標，以訴求天然、簡單、無添加為產品主軸。為協助消費者能快速認識優質商品，可以「慈悅潔淨標章」為消費者把關，該標章嚴謹管控添加物使用，並須符合八大不添加原則，本味誠現產品即受到慈悅潔淨標章肯定。另外添加物使用上須遵守四大原則。須考慮是否有天然原料可取代、加工技術可否克服、盡量呈現食物原味天然食材等，並兼顧食品衛生安全，讓民眾能享用安心美味食品。

宏亞食品表示，目前本味誠現系列產品推出特價活動，全聯、量販店與超市等通路皆有銷售，也可至momo線上購買，還有舉辦線上抽獎活動，詳情請見臉書粉絲團：「本味誠現」。