萬泰科技贈口罩挺防疫　守護白沙屯進香民眾健康

白沙屯媽祖進香活動日前圓滿落幕！為持續締造防疫佳績，讓信眾能安心進香，為呼應白沙屯媽祖座轎「粉紅超跑」意象，萬泰科技董事長張銘烈率領公司同仁均穿著桃紅色T-Shirt，設置防疫攤位且全程免費贈送銀銅鈦濺鍍口罩共50萬片，守護民眾健康。

萬泰科技董事長張銘烈於白沙屯進香時沿途發送防疫口罩。圖／萬泰科技提供

此次活動報名人數創新高，近8萬名信眾共襄盛舉，因此現場安排眾多警消人員協助維持秩序，讓進香活動順利進行。為感謝第一線員警及防疫人員辛勞，萬泰科技另外捐贈10萬片口罩保護執勤人員健康，讓他們無後顧之憂全心投入這場重要盛典。

萬泰科技貼心照顧堅守防疫第一線醫護人員，且體恤住院病患無法參加進香活動，因此白沙屯媽祖腳步抵達北港時，同時捐贈中國醫藥大學北港附設醫院1萬片醫療口罩。張銘烈表示，面對全球疫情嚴峻，雖然許多人已完成疫苗接種，但依然擔憂第4波疫情爆發，因此未來如何因應防疫行動很重要，也誠心祈求媽祖慈悲，幫助民眾度過難關。

萬泰科技捐贈1萬片醫療口罩至中國醫藥大學北港附設醫院並舉辦捐贈儀式。圖／萬泰科技提供

萬泰科技獨家專利開發「ACT銀銅鈦濺鍍織材」，針對眾多細菌、病毒，病菌阻隔率、抑菌率皆高達99％，和市面上口罩相較下，能大幅降低口罩表面細菌與病毒殘留所造成的二次感染疑慮。透氣度約為一般口罩的兩倍，透氣好呼吸，久戴不發臭。

萬泰科技長期專精研發且不斷創新，生產出抗菌效果更佳ACTife 3D美顏防疫口罩，此次更為轎班特製「勇」字有氣閥口罩，展現台灣人不怕困難且越挫越勇精神，以最嚴謹態度全民同心抗疫。

為善盡企業社會責任，萬泰科技已連續2年以物資贊助白沙屯媽祖進香活動，帶領百位同仁共同參與，途中發放口罩為保護民眾健康，未來將繼續連結更多人事物，傳遞內心最深感動與感謝。