長庚堅強醫療陣容&新北市立土城醫院 開啟智慧醫療大門

新北市立土城醫院自2012年起籌設興建，在前市長朱立倫、現任市長侯友宜，以及長庚董事長王瑞慧支持之下，耗時近10年於2020年落成啟用並委託長庚醫療財團法人經營，目標為區域教學醫院，總床數為1,058床，成員組成主要來自於林口長庚醫院之醫護團隊。為了提供完整的服務，共設置內、外、婦、兒、急診及其他專科共計38個醫療專科，購置了醫學中心等級之治療檢查設備，包含直線加速器、單光子斷層暨電腦斷層攝影機、數位血管攝影、1.5T核磁造影機、心導管治療等，完全具備醫學中心級之醫療水準，同時針對在地居民的疾病特性，積極發展專科特色，包含急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療，另外亦發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。

土城醫院積極推廣社區健康促進活動，醫療團隊至鄰近社區進行疾病篩檢或健康講座服務，自2020年4月23日開院以來，門、急、住診及手術服務量皆有顯著成長，可見病人對醫院信任感提升。

院內舉辦急性心腦血管急症治療的最新進展講座。圖／長庚醫療財團法人提供

智能化設計提升病人安全

土城醫院藥劑作業依據空間及作業流程，全面導入智慧調劑系統，智慧調劑台透過藥袋條碼辨識，藉由抽屜鎖及燈光指引直接導引藥師各別藥品位置，藥師可在上千項藥品中立即找到正確之藥品、完成調劑與補充，並透過自動辨識的輸送帶系統將調配好之藥品即時送至各樓層藥局。系統資訊化管理藥品儲位，提升調劑效率並確保藥品效期，並同時記錄所有調劑過程以利事後追蹤管理，取代以往耗時的紙本簿冊紀錄，簡化以往藥師調劑流程、尋找藥品時間及人工簿冊紀錄時間，正確、快速完成藥品調劑，可提供更多專業的藥事服務，提升病患的用藥安全。

土城醫院智慧藥櫃。圖／長庚醫療財團法人提供

檢驗科提供二十四小時檢驗服務，引進全自動化實驗檢驗和軌道系統，採集之檢體經由自動傳送系統及天空步道，能在六分鐘內將檢體傳送到中央檢驗室，並直接串接全自動化檢驗和軌道系統，透過設備前處理儀自動分流，檢體自動傳送至各工作區、由軌道進入分析儀檢測，完成後自動送入智慧冰箱保存，過程完全不需人力傳送與介入，提升檢體在實驗室中傳送歷程之效能。病人檢體採集、運送、分析到最後的冰存一氣呵成，透過全新的智能流程大幅提高時效與安全性。

綠建築、智慧建築標章

土城醫院整棟建築極具現代化，不僅是綠建築，更是一座極具智慧化的醫院。對於愛護地球、環境保護之重要使命，院方不遺餘力積極投入，原生老樹保留、植栽綠化、透水瀝青、收集雨水作為植栽澆灌及廁所沖水，內部空間大量採用自然採光、雙層LOW-E玻璃來降低能源的耗用，建物本體使用再生建材及採方正格局減少物料之使用等，全院採用電子公播面板取代傳統的紙本海報張貼，榮獲「新北市都市設計大賞—規劃設計類」特別獎之殊榮，並取得「黃金級綠建築證書」及「銀級智慧建築證書」之認證，全面落實綠色理念的行動，展現永續發展的能力與決心，逐步實踐友善環境之低碳醫院。

長庚專業醫療團隊入駐土城醫院，提供高品質、多元化、即時性的醫療照護服務。圖／長庚醫療財團法人提供 土城醫院外觀照。圖／長庚醫療財團法人提供

全新就醫體驗

院內的「海洋之光」傳達轉向正面且積極的能量。圖／長庚醫療財團法人提供

踏進醫院大門，有別過去擁擠、人滿為患的刻板印象，首先看到的是挑高的大廳，吊掛著結合設計師意涵的大型裝置藝術「羽光」，象徵迎接光明，邁向重生健康之路，搭配志工定時定點的鋼琴現場演奏，一瞬間會讓人誤以為這是美術館、而不是一間醫院，土城醫院透過藝術作品強調全體員工守護生命的毅力，先進的醫療技術為生命帶來希望與光亮，為新北市的居民提供友善有溫度的醫療服務及就醫保障。

心療癒計畫不只帶給病人希望，也帶給員工滿滿正能量。圖／長庚醫療財團法人提供 一樓挑高大廳設置作品「羽光」，揉合自然光影穿梭展現新生的力量。圖／長庚醫療財團法人提供