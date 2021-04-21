空氣品質健康安全協會 提供環保專責人員在職訓練好所在

位於台北松山車站附近的台灣空氣品質健康安全協會，挾雙鐵共構交通之便，獲行政院環保署環保人員訓練所甄選為「空氣污染防制專責人員」、「廢（污）水處理專責人員」、「廢棄物清除、處理專業技術人員」、「毒性化學物質專業技術管理人員」、「環用藥專業技術人員（製造業、販賣業、病媒防治業）」、土壤污染評估調查人員」、「室內空氣品質維護管理專責人員」等七大類環保專責及技術人員在職訓練委訓單位後，讓花東地區及宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市縣市環保專責及技術人員均可利用火車、捷運雙鐵直達訓練課程場所。

根據「環境保護專責及技術人員訓練管理辦法」第23條的規定，經設置或登記為環境保護專責及技術人員者，每二年應完成在職訓練至少六小時，其中政策法規類課程不得少於三小時，同辦法第23-1條也規定前條第一項所定每二年期間，於本辦法中華民國109年7月1日修正實施後，就環境保護專責及技術人員執行業務事實發生年度之次年一月一日起算；修正實施前已設置為環境保護專責及技術人員者，自110年1月1日起算；逐年以年度計算之連續二年，其設置期間未滿一年者，仍以一年計；但逐年以年度計算時，設置年度未連續者，不在此限。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處官員江勝偉（前站立者）講解「空氣污染防制與固定污染源管制法規。圖／業者提供

台灣空氣品質健康安全協會獲選為環境保護專責及技術人員在職訓練單位後，已經陸續開辦「空氣污染防制專責人員」、「廢（污）水處理專責人員」、「廢棄物清除、處理專業技術人員」、「毒性化學物質專業技術管理人員」、「環用藥專業技術人員（製造業、販賣業、病媒防治業）」、土壤污染評估調查人員」、「室內空氣品質維護管理專責人員」在職訓練課程，前行政院環保署長即台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏也都親自主持開訓，提升受訓學員環境保護意識，並期勉大家一起為地球資源的永續利用共同努力。

凡欲參加環境保護專責及技術人員在職訓練課程之環保尖兵，可至台灣空氣品質健康安全協會（https://www.taqhsa.org.tw/）、環保署環境保護訓練所網頁（網址：https://www.epa.gov.tw/training/D5D033719283ECC3）查詢近期開班資訊及訓練簡章。