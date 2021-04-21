「一里雲村」嶄新型態醫養渡假園區 開創健康⽣活新風潮

依據國發會資料顯示，老年人口年齡結構快速高齡化，在2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.3%，2070年將增長至27.4%。這也讓許多中壯年齡人士開始提早佈局規劃，未來的退休後生活藍圖。

「一里雲村」董事長楊壹麟分享：打造「一里雲村」的起心動念是來自數年前自己的父親中風，緊接著是岳父住院，希望能夠頃全力建構出一個完善的照護機構，打造出安全舒適的安養環境，成為入住長者的第二個家。

位於新竹縣的「一里雲村」坐落於新埔鎮的高地，可以將大新竹地區的美景盡收眼前。圖/業者提供

「一里雲村」特助楊芷文分享，取經於海外許多療養退休園區的優點，我們有一個很重要的理念就是扭轉過往人們對於「療養」及「安養」處所的負面刻板印象，並向前端優化初級預防醫學，銜接健康促進、延緩老化、預防失能等。如果能在身體有狀況時掌握期初黃金期的復健照顧，使其能夠復能、增長健康餘命。再來我們希望能夠促進老人健康福祉及重視退休後人生自我實現之價值，實現在地安老的承諾，以醫療、安養、長照與生活支援的多元照護體系打造一個醫養合一的新地標。

未來願景希望能夠透過「一里雲村」品牌，建構出一個跨世代的生活圈，享受共居、共餐、共學及共樂，實踐「快樂，不需要靠別人給！」活出自己富足、寫意的人生。

「一里雲村」董事長楊壹麟(左)與特助楊芷文分享對於園區的規畫願景。圖/業者提供

「一里雲村」以全人照護理念進行照護流程規劃，完善的五星級空間與服務，實現健康諮詢、健康規劃、健康管理、康復療養及健康養老養生服務。園區未來規劃提供有術後康復療養服務，不僅僅針對中高齡或退休族，因鄰近竹科園區，也可以照顧到隻身在新竹打拼的工程師及上班族群，「一里雲村」規劃將於2021年第三季對外試營運，期將掀起一股健康生活新風潮。