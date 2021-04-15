生物製劑治療助類風濕性關節炎患者　享受良好生活品質

據統計顯示，台灣每年約新增4000名類風濕性關節炎患者，女性為男性3至4倍，隨著年紀增長，男女罹病比例漸趨近，特別提醒男性朋友也別輕忽。

財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟董事長、蔡世滋醫師表示，類風濕性關節炎為原因不明慢性關節炎，關節滑膜發生不正常增生，進而破壞關節軟骨及邊緣骨頭。

典型類風濕性關節炎病患，經常出現關節紅腫熱痛，全身兩側大、小關節(包括肩、肘、腕、膝、指間關節等)均可能受到侵犯，多數病患身體超過3個關節區域，早晨會產生僵硬現象且往往持續超過一個小時。 類風濕性關節炎不只影響關節，還會侵犯其他器官及併發共病(comorbidities)，包括憂鬱、氣喘、心血管事件(心肌梗塞、中風)、慢性阻塞性肺病等，醫師呼籲患者應提高警覺及早就醫檢查與治療。

40歲上班族單親媽媽小芸(化名)，2年前兩手關節紅腫疼痛僵硬，1年多前全身多處關節腫痛難耐，影響工作效率，日常生活及行動也發生困難，因此只能離職。就醫檢查後確診為類風濕性關節炎，由於她的關節炎非常嚴重，醫師建議及早使用生物製劑治療，幾周後關節腫痛減少許多，提昇生活品質並恢復正常生活。

近年來，類風濕性關節炎治療方式大躍進。傳統採用金字塔型階梯漸進式治療，而現今治療趨勢須掌握患者「機會之窗」，在關節未遭到不可逆破壞前，即採用生物製劑治療，透過醫病良性溝通後共同合作，讓患者病情獲得大幅改善，達到「免藥緩解」（drug-free remission）目標。

蔡世滋醫師提醒類風濕性關節炎患者，關節一旦破壞往往難以復原，千萬不要延誤黃金治療時機，當關節症狀影響生活品質時，應儘早前往風濕科就醫，遵照醫囑接受治療，維持正常的生活品質。