嶸鐿科技 助企業導入自動光學檢測暨跨領域整合

如何因應缺人缺工的時代？工廠自動化與智慧化就是最佳解方之一，在諸多方案中，運用機器視覺檢測替代傳統人力光學儀器檢測，不僅可改善人為缺失且可提升效率與品質。如何正確導入與應用自動化光學檢測設備？更是重要環節。

嶸鐿科技負責人林俊榮表示，自求學時代即開始研究視覺市場，迄今已深耕10餘年，可提供更多元的技術與服務，如自動化機台或軟體光學系統。在自動光學檢測機台方面，可提供二維或三維視覺檢測方案，在公司實驗室內除備有面掃描相機、光源、翻拍架外，還有一米寬的線掃描檢測平台，可供客戶樣品測試。

嶸鐿科技除提供自動化光學檢測機台外，亦協助機台的跨領域整合，如檢測完成上傳至雲端(物聯網)、機械手臂上下料或無人搬運車整線整合，同時可依客戶需求，提供客製化機台及相關解決方案、客製報表或是修正機構件，以及協助產業升級和在地化服務。

嶸鐿科技對於系統整合的觀點是「以終為始」，從規格討論時，就想到完成的目標是什麼。在洽談過程中，會運用簡單易懂的方式去比喻給客戶聽，並不斷與客戶溝通確認實際需求，力求最終能製作出真正滿足客戶需求且能提高品質與生產效的機台及解決方案，創造互信與雙贏的局面，這也是，嶸鐿科技現在以及未來要繼續邁進的目標。

嶸鐿科技樣品測試實驗室的平台設計–一米寬的線陣相機取像平台設計圖。圖/嶸鐿科技