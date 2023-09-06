盟英科技 成功打造台灣DNA諧波減速機 挑戰國際成功

台灣之光再添一樁，盟立集團旗下盟英科技，在總裁孫弘博士及總經理陳士端奮戰不懈下，研發製造的諧波減速機，成功挑戰世界一哥，各項規格完全達標，值得驕傲的是，從產品設計、生產、組裝技術及生產和測試設備均自行開發製造且多採用國產品，堪稱齒輪傳動界創舉。

總經理陳士端表示，盟英科技產製的諧波減速機主要應用在多軸關節機器人、中低荷重的協作機器人及自動化設備，目前，銷售市場以台灣及大陸地區為主，現月產量為3,000組，年底，月產量可增加一倍到6,000組，2024年月產量將達10,000組，年度銷售量預估可達10萬組，因應全球地緣政治及供應鏈重組，未來考慮在東南亞及印度設廠生產，以利貼近市場及強化靭性供應鏈。

陳士端說明，盟英科技創立於2018年，專攻諧波減速機及機器人關節模組的設計及製造，憑藉累積40餘年齒輪及精密機械加工經驗與技術的綜合能力，另結合工研院諧波減速機研發菁英團隊，及一群嚴選的頂尖齒輪技術團隊，透過全面性思考與規畫，終能逐步攻克各種挑戰與技術門檻，成功打造出擁有台灣DNA的諧波減速機。

盟英科技有別於日本及大陸廠之處為，前端設計採有限元素分析及複雜的齒嚙合模擬分析法，確保產品精度及耐用性，在性能測試及驗證上，與國內知名廠商合作開發高精密機台，確保每組減速機從設計到組裝完成，都能符合日本領導品牌的規範及標準，值得一提的是，盟英科技在廠內所做的產品測試報告，經日廠以他們的儀器測試，各項數據均在所訂規格範圍內，如此佳績絕非僥倖，值得為齒輪界表率。

盟英科技機器人用盟英科技機器人用諧波減速機，各項測試數據均達國際大廠標準。圖/盟英科技

盟英科技開發的機器人用關節模組。 圖/盟英科技