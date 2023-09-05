塔奇恩自動化展2023 展示AMR自主盤點應用

台灣塔奇恩日前於自動化展2023與合作夥伴共同展出『自主盤點應用-棧板1D/2D條碼識別系統』；該AI標籤1D/2D條碼判讀系統採AMR搬運機器人自主移動控制，影像判讀棧板上標籤位置，影像判讀標籤上1D/或2D條碼，判讀結果上傳至ERP系統，可協助企業降低倉庫所需人力及工時，以及避免人員疏失（刷漏），和ERP勾稽可及早發現錯誤。

台灣塔奇恩為All-in-one 無軌道搬運機器人原廠，專注於工廠需求，透過創新3D視覺引擎，突破無軌導航限制，開發便利且易上手AMR解決方案；塔奇恩亦於2023 Future Commerce AI Taiwan 展示該公司AI專家研發團隊於AI導航載運機器人與及DMES 分散式架構製造系統等應用及呈現。

專精於All-in-one 搬運機器人設計與製造的台灣塔奇恩科技，致力於協助傳統產業、機械業、製造業等中小企業導入機器人智能應用，近年來進一步擴展至PCB、電子零件及封裝測試產業，進而透過無人搬運車做到企業內部的快速與即時物流，達到精實生產理念。

AI導航載運機器人

台灣塔奇恩創新研發的載運機器人採用DMES架構，標準化設計，採教導式設定，無需繁瑣現場方案規劃及施工，極適合中小型工廠生產製程中應用。

DMES 分散式架構製造系統

(Distributed Manufacturing Execution System)

有別於市面上MES 系統為套裝軟體，工廠於導入時即使需求功能為其中一部分，除需要花高昂費用外，更須於產線規劃及人力配置費盡心思協調配合才能順利導入。DMES 分散式架構製造系統，採用分散式的模塊化架構，可隨時導入任一區塊，搭配塔奇恩AI導航搬運機器人，導入更輕鬆，價位平易近人，效益增倍。

AI時代 智慧生產

塔奇恩致力於開發先進AI技術，由曾經任職於德國著名研究室十餘年的機器人博士率領一群經驗豐富的AI專家組成之研發團隊，亦於2019獲得中部科學園區「前瞻技術獎」，更陸續應用於不同產業並得到相當高的評價。

有感於智慧生產於導入時的各種門檻，塔奇恩科技特別開發專為中小規模企業可即時導入之系統。機器人可快速熟悉陌生環境並持續學習，賦予智慧行為模式。提供製造業無縫接軌進入智慧生產，解決勞工流失困擾，人力轉換至高產值，更進一步在國際市場提高競爭力，搶得先機，為更多的“台灣之光”啟動智慧生產。

AGV無人搬運車

塔奇恩結合3D視覺引擎與台灣設計製造的二大優勢，解決導入AGV/AMR導入成本高的困難，助益業者輕鬆導入快速使用。

由於AMR的無軌化優勢，全球廠商爭相開發，但成功導入工廠的並不多，主要原因在於「環境適應力」及「導入總成本」；塔奇恩以獨特的技術 – 「3D視覺引擎」、「Ai Teach-in」、「分散式協作架構」解決該兩大問題，賦予機器人更智慧化的行為模式。誠摯邀請市場推廣合作夥伴，共同開拓智能工廠新商機。