Moxa 助攻通訊協定開放標準

OPC UA over TSN實現協定互通多網融合

乙太網路誕生50來讓大量製造商能夠打造相容的產品，業界都對標準化、規格化的通用版本乙太網路表示最高敬意；但在智慧製造盛行的今天，智慧工廠業者在工業乙太網路之上還需要符合工業 4.0 和工業物聯網 (IIoT) 應用需求建構的開放、統一、符合標準的通訊解決方案，讓使用不同通訊協定的設備能順利與應用系統整合才是王道。

工業通訊及網路設備領導商四零四科技 (Moxa) 於 2023 台北國際自動化工業大展中，展示採開放架構實現協定互通性的「OPC UA over TSN 」技術應用廣受矚目，展會中Moxa揭櫫整合多樣化或專屬通訊協定資料傳輸的最佳解決方案，讓智造業者能使用不同廠商的多元產品進行部署，不僅提升擴充的靈活度，並賦予整體建置和營運成本更多彈性，該公司在台北國際自動化工業大展中所展示的「 OPC UA over TSN 」的技術解決方案，係透過 Moxa TSN 交換機連結不同廠牌的用戶端與伺服器端設備，使其進行時間同步對時，並且能互相溝通將資料封包在正確的時間傳遞至正確位址，能支援對時間有嚴格要求的控制型任務，透過具高度確定性、頻寬充裕的點對點網路實現更好品質的邊緣智慧。

Moxa指出OPC UA 是一種獨立於所有供應商之外的一種協議，由 OPC 基金會制定，支援 TCP、UDP、HTTPS、MQTT 、AMQP 等傳輸層協議，可實現工業自動化系統之間的互通性，不但可提高擴充的彈性，開放的開源架構更可讓設備製造商與系統整合商更容易開發更多應用，更能坐享成本優勢。Moxa TSN 全球推進計畫負責人林俊余表示：「Moxa 多年來持續研發創新的工業連網技術和解決方案，並積極與 TSN 生態系夥伴密切合作，推進包含各式元件和通訊協定的多元 TSN 解決方案，以消弭標準乙太網路和各種工業應用之間的差距，OPC UA over TSN 的開放標準網路架構不僅可讓來自不同供應商的自動化元件可以擁有互通性，並能確保確定性的點對點網路互聯，提高系統擴充彈性，為設備商與系統整合商提供可快速擴充的網路架構，不僅可優化資料傳輸效能，同時更降低網路的複雜性和提高擴充彈性。」

智慧製造應用對網路技術的時間同步、封包傳輸排程、冗餘配置及對應的網路管理，對可靠度等有極高的要求，TSN 低延遲、時間同步功能可保護並確保重要資料封包傳輸的時間點與優先順位，為工業自動化系統帶來更高效、更實時和可靠的數據通訊，當前Moxa已積極參與全球多個 TSN 標準化計畫，包括工業自動化 IEC/IEEE 60802 TSN Profile、IEEE 802.1 TSN Task Group、OPC 統一架構現場級通訊計畫等，並於 2018 年推出業界首見的全埠支援 TSN 的交換器，並推動支援 CC-Link 協會 (CLPA) 的 CC-Link IE TSN，以及 PROFINET over TSN (PROFINET CC-D) 和 OPC UA FX 等通訊協定的TSN 解決方案，以利所有類型的資料流量皆可同一個真正統合的高效能網路基礎架構中精準傳輸。

Moxa表示，致力發展時效性網路 (TSN)為產業建構長遠價值及致力構建各種工業連網技術和解決方案，不僅積極參與全球六大重點 TSN 測試床，確保技術進入市場時能持有高度穩定性和可靠性，更持續參與 TSN 技術演進與優化，為客戶建構統一與開放的標準乙太網路基礎設施，開闢邁向 IIoT 和工業 4.0 的康莊坦途，Moxa 參與全球六大重點 TSN 測試床包含：Industrial Internet Consortium（IIC）TSN 測試床、Labs Network Industrie（LNI）4.0 測試床、Edge Computing Consortium（ECC）OPC UA TSN 測試床、Alliance of Industrial Internet（AII）TSN 測試床、China Electronics Standardization Institute（CESI）TSN 測試床、Taiwan Institute for Information Industry（III）TSN 測試床等。

Moxa小檔案:Moxa 致力於工業互聯網的領導品牌，提供邊緣連線、工業運算和網路基礎設施解決方案擁有 35 年產業經驗，連結全球逾 9,400 萬台工業設備，其完善的經銷和服務網絡遍及全球超過 85 國，Moxa 通過為工業提供可靠的網絡，與為工業通訊基礎設施提供真誠的服務，從而創造長遠商業價值，詳情逕覽網址:www.moxa.com/tw。