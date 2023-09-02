上研用心提供午餐讓您感心

上研機電以「Toptek」為國際商標，於工商時報台中自動化機械暨智慧製造展至4日止，展出上研機電提出產線價值最大化的系統組合設計，除了廣受金屬加工業者的肯定之外，同時也獲得國內各工具機大廠的認同，更由於創新性佳、穩定度高、易於安裝維護，也受到大型企業組織的好評。展場並提供來賓咖啡、甜點，還提供免費午餐，讓來賓快快樂樂來，吃飽飽回家，上研用心，讓您感心。

上研公司總經理林釗宏表示，上研機電深耕於機電整合設計與服務，已建立完整堅強的服務團隊，並積極拓展其它非金屬加工領域，甚而擴及裝配、物流等自動化生產線，期使以最佳陣容與內涵服務國內外客戶，協助客戶提升競爭力，營造共榮共存之經營環境。

本次參展上研機電提出產線價值最大化的系統組合設計，幫助客戶踏出對的第一步。同時、上研也持續升級產品的性能，例如致力於發展對話式免校點應用，使機械手臂更能回應工件變動，創造更靈活之運用，有效升級工作效率。在供料系統方面，上研勇敢創新，改變傳統現場換料作業型態，創新生產型態提案是以移動式生產模式，可大幅縮減無效率工時，創造最高工作稼動率，達成精實管理的進程。

智慧供料系統產品是實現移動生產的關鍵，本次展出的系列產品有基礎的標準配備，讓小型客戶能立即進階自動化生產的境界；更有多元擴充機能和智慧升級選配，滿足大型客戶的高階需求。上研創造一系列自動化模組設備，包含機械手臂、供料台、客製化生產線等，積極迎向「台灣自動化領域第一品牌」的願景。