利高CNC車床、麥瑟塔高壓中心冷卻出水、信瑞濾材攜手聯展

儘管全球景氣低迷，今年來軍工航太復甦、電動汽車加工需求仍然熱絡，加速供應鏈往更高階的車銑複合加工機之需求不間斷，加上全球減碳ESG議題發酵，具備節電高效的高階CNC車床仍受青睞。

台灣45年老字號的利高機械，將在9月1日至4日台中自動化暨智慧製造展中，展出LND-65雙主軸單刀塔車銑複合CNC車床，以及LNT-51多滑座車銑複合CNC車床，除了展現其優異的高效性能，今年也以聯盟展的方式邀請配件商－麥瑟塔公司，以及信瑞濾材公司共同展出更具節能省電與競爭優勢的配件和CNC油霧濾材。

第二款LND雙主軸單刀塔車銑複合CNC車床（另有雙刀塔機種），前 幾年國內自行車加工廠大量採購，一度賣到缺貨，雖然單刀塔車床國內價格競爭激烈，但是利高的品質精度經常超過客戶期待，不試則已、試了就成主顧客。

利高機械副總經理鄭光哲指出，高階LNT多滑座車銑複合CNC車床，在歐美知名度高，國內愈來愈多高階量產型車床廠選用利高設備，包括：航太、電動／汽車、電動／自行車、醫療等高階應用。 圖/王妙琴

另外，具有前瞻性的顧客會選擇雙刀塔CNC車床，在複雜度更高的精密機械零件加工上，不需二次加工或手換多站式加工，減短工時、一次完成，將精度提升到絕佳表現，增加2倍的效能。

鄭副總表示，利高已經幫助許多加工業產線升級、生產效率倍增，實現24小時運作的無人化工廠，近年在減碳省電的趨勢下，也將車床配件中耗電最大的高壓幫浦，換成變頻中心出水高壓幫浦，表現更節電且降噪音；同時因應智慧化軟體升級，表現出更穩定優異的加工效率及精度。利高機械洽詢電話：（04）2563-0950。

麥瑟塔高壓中心冷卻出水系統 提升加工效率並減少刀具的損壞

麥瑟塔公司總經理程遠恭表示，為提升加工效率及減少刀具的損壞，金屬加工機在加工時會搭配切削液，以達到冷卻及潤滑的效果，但傳統切削液的供給方式由於壓力、溫度等問題，無法有效提升加工效率。有鑑於此，麥瑟塔噴塗科技股份有限公司開發高壓中心切削冷卻系統，搭配MPD柱塞式隔膜幫浦（專利證號：109210856），達到快速清除纏屑、增強切削效率、減少毛邊、延長刀具使用壽命、降低加工成本等目的，協助客戶提高整體競爭力。

該公司推出之「高壓中心冷卻出水系統」搭配「MPD隔膜幫浦」，相較於市面上中心出水系統有一定優勢，目前市售中心出水系統多使用柱塞式幫浦或齒輪式幫浦，對污染的耐受度差，長時間使用在充滿金屬粉塵的切削液中磨損較快，所以故障率高、壽命短。部分使用離心式幫浦則有效率低、壓力低的問題。然麥瑟塔則改良既有問題，結合柱塞、隔膜、齒輪三種型式幫浦，利用隔膜壓送切削液，以70bar以上高壓突破加工所產生的蒸汽屏障，順勢將加工所產生的熱能透過切削液傳導出來，具有高效率、高壓力、耐酸鹼、汙染耐受度高、大流量及節能環保的特性。

麥瑟塔洽詢電話：04-2252-8036。

解救工業人的肺 濾心要定期更換

機械加工、雷射加工等工廠在運作時產生的油氣、粉塵及異味，對人身體的呼吸系統和皮膚健康造成不良影響，會降低員工的工作效率，因此油霧回收機在CNC車床、銑床等加工設備已是基本配備，其中最重要的濾材要時常更換，才不致影響人體健康。

專業製造濾芯的信瑞濾材，公司發展宗旨以高效過濾使世界更潔淨，此次台中機械展展出CNC油霧回收濾芯、集塵濾芯、大車用濾心等濾材。圖／黃俊榮

信瑞濾材公司此次展出CNC油霧濾芯，油霧濾芯可用於各種需要高效過濾的場所，比如：有濃煙、乾煙的場所會產生很多細小顆粒的場所（運行在非常高的主軸轉速，高壓冷卻液等工作）。可替代廠牌：LNS、FILTERMIST、LOSMA 及國內各大廠牌油霧濾芯。

信瑞濾材洽詢電話：07-8215750。