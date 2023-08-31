2023台中自動化機械展9月1日開展

匯集國內數十家工具機與雷射鈑金設備大廠 打造淨零碳排與數位轉型結合精密加工設備的大型展示平台

由工商時報與度量衡公會主辦、台灣工具機暨零組件公會協辦的「2023台中自動化機械暨智慧製造展」將於9月1日至4日在台中國際展覽館登場。本屆展會有多家工具機及雷射鈑金大廠參展，包括程泰機械、亞崴機電、三鋒機器、永傑機械、赫騏精密、奕達精機、首鑽精機、利高機械、威亞機械、威赫科技、眾程實業、利瑋精密、台勵福、瀚泰、台灣三軸、新焊易、翰宸、銓增等數十家工具機與雷射鈑金設備大廠，打造淨零碳排與數位轉型結合精密加工設備的大型展示平台，歡迎各界踴躍參觀。

雷射鈑金大廠-台勵福，本屆台中機械展將展出最新的TLS-3015-60雷射切割機。圖／業者提供

今年台中自動化機械展獲得多家機械大廠支持，包括亞崴機電、赫騏精密、永傑機械、首鑽精機、眾程科技都將展出最新的五軸加工機與立式加工機。而在業界屹立超過60年的三鋒機器，也將展出與全球同步的智慧化多軸同動多導軌超重切削數控車床。另外在CNC車床的部份，也有程泰機械、利高機械、威亞機械、奕達精機、威赫科技展出新型的車銑複合機與自動車床，富豪機電則是展出最新的送料機與機械手臂。

除了這些大型工具機之外，還有包括台勵福、瀚泰、台灣三軸、新焊易、翰宸、銓增也將展出目前最熱門的光纖雷射切割機與手持雷射焊接。

本屆台中機械展，三鋒將展出「多軸同動多導軌超重切削數控車床CLT-58240」，是一台大型、能承載重負荷且擁有高精度智慧化的平台式電腦數控車床。圖／業者提供

另外，值得一提的是，在產業智能聯網的趨勢之下，不斷升高的資安威脅已成為企業運營的重大挑戰。此次展會在智慧製造展區，全球電源管理暨工業自動化領導廠商台達 (展位A518) 針對中小企業市場，首度展出「DAWL應用程式白名單 (Delta Application White-Listing)」及「RADAR抗勒索自動備份還原 (Ransomware-resistant Automatic Data Backup & Recovery)」兩大資安防護技術概念。「DAWL應用程式白名單」，僅允許通過驗證或授權的應用程式在設備上執行，確保運營中的關鍵設備遠離駭客及惡意病毒的侵擾；「RADAR抗勒索自動備份還原」系統，則可於資料備份的同時進行檔案比對，當資料異常時可及早發現，其專利技術是透過清查個別備份檔，分辦可能被攻擊的檔案，並確保企業遭受攻擊時有「乾淨的備份版本」可快速自動還原，減少企業營運損害。

主辦單位表示，面對國際競爭，各大企業無不追求淨零碳排與智慧製造數位轉型。智慧製造、數位轉型以及各種節能減碳設備與五金、機械零組件、刀具都將在本屆展會亮相，該展提供此一展示平台，將可滿足轉型升級道路上各種設備採購、市場開發及尋找合作夥伴等各項需求，一同拓展市場商機。

另外在展會期間也將同步舉辦「低碳淨零X智慧轉型論壇」，將邀請專家學者、產業先進以及法人代表，為參與者提供實質的洞見和策略，提供企業在低碳淨零與智慧轉型上的解決方案，推動台灣的製造業向更高效、更智能、更綠色的未來邁進。

「2023台中自動化機械暨智慧製造展」於9月1日至4日展出，展覽地點在「臺中國際展覽館」，鄰近國道一號、國道三號、中彰快速道路等交通幹線，周邊停車位超過10,000個，方便客戶開車前來看展。搭乘大眾運輸工具如高鐵站、台鐵，台中捷運等都可在下車後直接從新烏日火車站出口，約步行500公尺即可抵達展館。展覽洽詢電話：(04)2328-6926，線上預約請至展覽官網: https://cec.ctee.com.tw/ctms/

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