阿特拉斯科普柯強勢回歸自動化大展 強打氣體解決方案和智能中央控制系統

阿特拉斯科普柯身為壓縮機和氣體解決方案領導品牌，除了慶祝創新150周年之外，和移動技術部門和真空技術部門一同整合呈現工業4.0解決方案給客戶。

阿特拉斯科普柯的氣體解決方案將工業 4.0 引入工廠，確保生產效力、靈活性以及穩定性，同時保持低碳排放。在當今的製造業中，產品複雜性的增加和產量的減少對維持正常運行時間帶來了相對的挑戰。阿特拉斯科普柯的端到端加密系統和解決方案可以顯著提高效率和節能，並能夠主動解決問題。通過 SMARTLINK和中央控制系統，您可以追蹤壓縮機的狀態（例如GA VSD產品）。除此之外，阿特拉斯科普柯的AIRNET 管道系統還配有壓降計算器，可測量管道系統的壓降。

GHS VSD+ 變頻微油螺旋真空泵以環境友善為出發點透過突破性的產品設計與劃時代的演算法控制器，藉由新一代的AI系統整合技術、設備智能數位化以及雲端運算分析，以更卓越與環保的設計理念，協助企業能快速反應、精準生產、減少浪費、更輕易地與設備對話，提供企業在邁入工業 4.0與導入智慧製造時的最佳真空選擇方案，在協助轉型智慧生產的同時、實現智能製造再升級。