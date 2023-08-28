歐迪爾助力產業智慧化與低碳製造

自動化系統整合商-歐迪爾公司(ODEAR)上週在2023年國際自動化大展上，以擴大自主研發新產品及對應ESG暨最佳AI智慧解決方案為主軸，提供給客戶另一個新的運用概念與新的整體節省成本方式、方法及工廠工安的新方案，吸引廣大國內外客戶到場詢問。

該公司以自行開發的產品及軟體，引進、整合多項全球一軍品牌自動化產品暨設備，快速在兩岸SI(系統整合)界崛起，過去幾年配合各品牌的省配線端子台及線材致力開發工作，除了REMOTE I/O、AD/DA模組 ，並且將五種網路(CC-Link IE Field Basic、PROFINET、EtherCat、EtherEtherNet/IP、Modbus TCP)組合在一個模組上，實現了快速切換模組網路屬性的功能，大大節約客戶庫存管理與製造成本的目標，且變更網路現場基本上不用改圖面與配線，大幅提升系統切換速度。

歐迪爾總經理謝坤松表示，未來的電動車、節能儲能、半導體、以及AI運算相關、低碳化轉型相關應用，都是未來蓬勃發展的重心，公司將持續與時俱進不會缺席，另外隨著世界工廠的轉移，歐迪爾也掌握世界脈動相繼計畫於泰國及墨西哥布局，精準的抓住客戶的需求，提供現地服務，提高最有效率、最佳化的智慧解決方案，與客戶共同創造雙贏的環境，進而與客戶共存共榮。

值得一提的是，2020~2023年疫情期間，自動化系統整合商-歐迪爾公司(ODEAR)在上海協助電子五哥完成節能減碳的ESG系統7個廠，達到分析能源浪費點、省時省力省錢、產品單耗分析，順利實踐節能減碳目標，做出解決客戶痛點的系統方案，與所有客人站在同一陣線，共同度過難關成長茁壯，軟硬整合實力亦獲得市場好評。