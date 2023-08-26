艾創晶片通過半導體最大廠試量產

艾創科技的ASIC高階影像晶片UX720V6已於全球最大半導體製造廠台積電試量產成功，並通過日月光封裝測試，首波應用主打智慧交通/科技執法市場，世界各國政府引頸期盼此晶片帶來的多影像處理與智能辨識等先進功能，實現機器取代人力。圖/業者提供

首波應用智慧交通大爆發！

隨著影像技術的進步和普及，執法機構越來越多地採用高科技視覺系統來加強執法的效率和能力。常見的應用有道路管理，包括交通路口多功能監視、區間測速、違規偵測等系統，以及警方和執法機構用來收集、分析、和保存數位證據的數位鑑識系統等。111年度平均每一員警維護治安人數為313.14人，科技執法可以有效降低執法人力需求成本、增加執行效率，對於增進公共安全、改善調查技術，提升執法效率與準確性都有很大的幫助。

而因應各種科技執法應用的普及，產業對於影像處理能力的更高需求也隨之而來。以交通應用為例，若要建置一套完備的系統，光是單一路口就會需要多支攝影機，才能涵蓋多個不同方向的車道，另外再加上辨識、測速等不同應用功能，都可能要再仰賴不同類型的攝影機去完成，在這種情況之下，可以同時處理多個畫面來源的影像處理晶片將可以發揮巨大的優勢，不但能有效降低影像處理的成本，還能對各路影像進行同步、縫合等整合處理，將多影像價值發揮到最大。

艾創科技於今年推出可同時處理六個影像的ASIC高階影像晶片UX720V6，不但具有高階的影像縫合、HDR等技術，同時還搭載AI辨識功能，非常適合針對科技執法的多影像應用，目前晶片已於台積電試量產成功，並通過日月光封裝測試，此高階影像晶片將在第三季送樣各大國內外影像設備大廠，未來大量供貨可期。針對不同應用將多路影像設計成多視角、超廣角、或是360度全景的影像設備，再搭配AI智能辨識功能，可以一次實現車流監控，違規偵測、以及安全警示等多種功能，是道路交通管理以及智慧城市應用的絕佳方案。除了道路固定式架設型態產品外，也能設計成隨身密錄型的攜帶性產品，可透過多影像同時監看四面八方，且能透過AI辨識發出警示，讓執法人員進行巡邏、蒐證的流程更加容易且安全，事後能追調的紀錄也更加完善。

根據Markets and Markets發布的市場報告，全球數位證據市場在2023年可達77億美元，並將於2028年增長至136億美元。而根據不同國家政府的投入、相關法規、以及犯罪率等因素，科技執法市場的規模也可能會繼續擴大，並伴隨著科技和新技術不斷的引入。艾創的UX720V6靠著強大的多影像處理與智能辨識等先進功能，預期將能在產業中注入嶄新技術能量，有效提升執法的效率與準確性，同時也能開拓出更廣大的市場前景。

文 謝易晏

工商時報