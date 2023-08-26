艾創晶片通過半導體最大廠試量產

首波應用智慧交通大爆發！

隨著影像技術的進步和普及，執法機構越來越多地採用高科技視覺系統來加強執法的效率和能力。常見的應用有道路管理，包括交通路口多功能監視、區間測速、違規偵測等系統，以及警方和執法機構用來收集、分析、和保存數位證據的數位鑑識系統等。111年度平均每一員警維護治安人數為313.14人，科技執法可以有效降低執法人力需求成本、增加執行效率，對於增進公共安全、改善調查技術，提升執法效率與準確性都有很大的幫助。

而因應各種科技執法應用的普及，產業對於影像處理能力的更高需求也隨之而來。以交通應用為例，若要建置一套完備的系統，光是單一路口就會需要多支攝影機，才能涵蓋多個不同方向的車道，另外再加上辨識、測速等不同應用功能，都可能要再仰賴不同類型的攝影機去完成，在這種情況之下，可以同時處理多個畫面來源的影像處理晶片將可以發揮巨大的優勢，不但能有效降低影像處理的成本，還能對各路影像進行同步、縫合等整合處理，將多影像價值發揮到最大。

艾創科技於今年推出可同時處理六個影像的ASIC高階影像晶片UX720V6，不但具有高階的影像縫合、HDR等技術，同時還搭載AI辨識功能，非常適合針對科技執法的多影像應用，目前晶片已於台積電試量產成功，並通過日月光封裝測試，此高階影像晶片將在第三季送樣各大國內外影像設備大廠，未來大量供貨可期。針對不同應用將多路影像設計成多視角、超廣角、或是360度全景的影像設備，再搭配AI智能辨識功能，可以一次實現車流監控，違規偵測、以及安全警示等多種功能，是道路交通管理以及智慧城市應用的絕佳方案。除了道路固定式架設型態產品外，也能設計成隨身密錄型的攜帶性產品，可透過多影像同時監看四面八方，且能透過AI辨識發出警示，讓執法人員進行巡邏、蒐證的流程更加容易且安全，事後能追調的紀錄也更加完善。

根據Markets and Markets發布的市場報告，全球數位證據市場在2023年可達77億美元，並將於2028年增長至136億美元。而根據不同國家政府的投入、相關法規、以及犯罪率等因素，科技執法市場的規模也可能會繼續擴大，並伴隨著科技和新技術不斷的引入。艾創的UX720V6靠著強大的多影像處理與智能辨識等先進功能，預期將能在產業中注入嶄新技術能量，有效提升執法的效率與準確性，同時也能開拓出更廣大的市場前景。