西門子展示全方位創新數位化解決方案

西門子整合OT與IT優化產業，透過前瞻科技關鍵優勢，促進產業數位轉型，實踐產業永續進行式

西門子數位工業於參加今年台北國際自動化工業大展，以數位轉型及永續發展為主軸，展示全方位創新的數位化解決方案，深入產業垂直應用，創造產業永續競爭力

全球展業鏈面臨既有及未知的環境與營運挑戰，各產業紛紛加入轉型浪潮，數位轉型與永續經營為產業未來發展關鍵，加速提供產業前所未有的彈性適應力與生產效益。西門子數位工業此次於2023台北國際自動化工業大展中，以數位轉型與永續發展為主軸，連結不同的產業應用，展出西門子持續不斷優化的前瞻科技，應用Siemens Xcelerator 數位商業平台，整合OT與IT技術，帶來更全面的數位企業解決方案，協助各產業累積數位轉型軌跡，於加速數位轉型的同時，協助產業邁向淨零目標，啟動綠色未來。

台灣西門子數位工業總經理 駱奎旭 (Aditya Ramkrishna) 表示：「面對全球淨零碳排發展趨勢，產業數位轉型及永續發展迫在眉間，加速數位轉型為產業綠色永續發展成功的關鍵，西門子數位工業此次於2023台北國際自動化工業大展中，展出全方位的前瞻科技，應用Siemens Xcelerator數位商業平台，串聯整合OT與IT，協助產業在優化生產效能的同時，也能透過數據透明化監控能耗，進一步提升能源效益，實現綠色轉型及永續發展的目標。」

西門子參加2023台北國際自動化工業大展，展出數位轉型關鍵尖端技術。圖／業者提供

數位企業尖端技術加速數位轉型，實現永續發展

AI人工智慧為加速數位轉型的關鍵，西門子深耕於工業電腦創新研發，因應產業自動化及智慧化發展需求，推出專為AI應用設計的SIMATIC IPC520A Tensorbox超級工業電腦，搭載Nvidia技術的神經網絡高性能處理器，擁有強大的CPU及GPU運算力，適用於大量且複雜的AI演算與機器學習應用。並透過西門子邊緣運算實現機器學習週期，串聯與加速OT與IT的整合，實現高效數據整合。數位轉型能有效促進永續發展，全球溫室效應需降低碳排放，西門子從製造過程不同階段提供對應的軟硬體解決方案，從設計、生產、到優化，一站式解決能源轉型及碳足跡的透明度指標。

SMART 智慧製造，整合OT、IT技術，加速提供前所未有的工業適應性及生產效率

數位轉型始於數位設計，透過虛實整合的數位雙胞胎與Simcenter完整的解決方案，加速試車、調適、最佳化的方案，提升設計與建構的效率，實現彈性製造，並透過數據分析加速產品更新、優化流程及減少資源消耗，以因應快速變遷的市場。虛實模擬設計落實至生產線並優化，靈活運用軟硬體數位科技於製程上的數位及綠色轉型扮演著重要的角色，先進且穩定的控制器系統SIMATIC S7-1500R/H、全新世代製程控制系統SMATIC S7-4100、創新的驅動技術SINAMICS G220及SINAMICS S200、產業機械的整合運動控制及產線自動化以及聚焦市場需求的產業機械解決方案等，透過整合IT與OT加速生產力與產能透明度，實現產業數位轉型，塑造持續的創新及數位競爭力。

西門子永續垂直農業關鍵技術，利用精準的控制、持續收集數據分析並回饋以達到數位化。圖／業者提供

全方位數位科技，深入產業垂直應用

西門子的數位解決方案應用於不同的產業中，此次特別聚焦於電池、智慧農業、食品飲料、化工、基礎建設5大領域。其中電池及垂直農業更為近期產業關注的焦點議題，透過導入數位化Digital Thread技術，串聯終端用戶及代工生產端，加速電池產業發展、實現電池智慧製造、進階電池設備工程，以因應蓬勃發展的儲能系統需求。另外，因應垂直農業需使用更永續、更有效利用資源的方式種植作物。光照、溫度、水分與養分等參數的有效控制是成功的關鍵。利用精準的控制、持續收集數據分析並回饋以達到數位化。此次會場也將展示如何透過西門子先進的工業系統，實現種植自動化。歡迎來現場，西門子數位化專家將為您導覽各產業垂直應用的成功關鍵！