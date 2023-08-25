新漢智能攜手浮雲客棧 成功打造無人智慧旅館

台灣人口負成長，各行各業飽受缺工潮逆襲，旅館無人化成為新趨勢。新漢集團旗下子公司新漢智能攜手浮雲客棧成功打造無人智慧旅館，昨天(24日)雙方攜手在2023台北自動化工業大展共同發表此一最新AI旅宿應用。這次合作亮點為選擇部署 NexMOV（自主移動機器人），為該飯店客人提供端到端的自動行李運輸和存放服務。

新漢智能總經理林弘洲表示，NexMOV 具有內建的智能系統，可以與飯店基礎設施如電梯、電話、儲物櫃管理系統等整合，以在大廳存放行李，並將行李運送到客房，最高可達 13 樓，供入住使用，退房時也一樣。該解決方案使用方便，飯店客人只需在房間裡按一下按鈕即可啟動該服務。因此，所有飯店客人可以不必擔心行李而辦理入住和退房手續。這是飯店營運商和客人雙贏的解決方案。該解決方案是國內首個成功案例。

9月中旬，浮雲客棧行李房內將由酷哥為旅人做行李搬運服務。行李抽屜上下操作過程，全透明，旅遊樂趣大增，不少旅人已引頸期盼。圖/陳逸格攝

本合作案的AI智能表現突出，林弘洲分享：NexMOV 具有內建的 AI 視覺功能，可協助其在行李運送/收取中的自主操作。此功能使 NexMOV 能夠在電梯內檢測到飯店客人的存在，並與飯店客人互動，以創建更安全和使用友好的操作。

浮雲客棧創辦人林志明表示，客棧籌畫之初浮雲經營團隊已將無人旅館的各項作業納入思考，發現旅客行李的寄放與領取，以往都以人力處理，沒有無人化的解決方案。因此合作希望創立浮雲行李機器人，可達成各種行李從客房到大廳到行李房的往返過程更簡便安全。經過試運行，原有的技術瓶頸如：機器人電梯控制權、迷路、異常訊息通知，機械手臂的運作安全度、行李櫃抽屜進出滑順度等都得到改善與解決，行李運送更順暢。

打造無人智慧旅館，對於浮雲客棧整體營運是否加分為業界關注。浮雲客棧表示，無人旅館的最大目的為節省人力，降低營運成本，並反饋給旅客。浮雲客棧鎖定的客群為精打細算、希望物超所值的家庭與商務客。人力成本的下降，不應造成旅客的不便或減少服務項目。浮雲反向思考，利用科技的創新，讓旅客更方便舒適、溫暖有趣，未來會多方嘗試。

此外，其中設計了酷哥行李房以玻璃隔間，機械手臂被行李櫃兩面環繞，行李抽屜上下操作過程，全透明給旅客觀看，除了增加旅客旅遊的樂趣，也為浮雲客棧的「浮雲遊子意，落日故人情」初衷，劃下驚嘆號。