展現MIT硬實力 台灣精品助企業攻印度自動化市場

根據印度智庫Mordor Intelligence調查,印度工業自動化市場的規模預計將從2023年的132.3億美元增長到2028年的257.6億美元,前景受各方看好。為搶占印度工業自動化市場商機,由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」8月23日至26日於印度自動化工業展,透過台灣精品形象館展示9家台灣精品企業17件優質產品,開展首日並辦理「Empowering Industries with The Best Made in Taiwan」產品發表會,有效強化臺灣自動化產業於印度市場之專業形象,吸引計35位媒體及27位買主出席。

印度自動化工業展為東南亞及南亞地區最具規模及權威性之國際自動化展覽。今年台灣精品集結了研華、達明機器人、金豐、東佑達、高明鐵、凱士士、所羅門、上銀、普萊德共9家極具代表性的台灣精品企業,展出沖床(模型)、各類精密零組件(如諧波減速器、滑台、電動缸)、AI視覺系統、工業電腦、協作機器人、乙太網路交換器等產品,藉由展示產品特色及使用案例,向印度製造業傳達「臺灣自動化產業是印度邁向產業升級的最佳夥伴」的概念。

另為協助更多台灣精品企業取得曝光,完整呈現台灣自動化產業的全球競爭力,更於館內增設品牌牆,除9家參展企業外,同步露出友達、廣積、達佛羅、微星、全球傳動、東元、緯創共7家臺灣自動化供應商品牌,提供QR code予參觀者掃描,線上查閱型錄;「台灣精品」影音家電品牌禾聯碩亦特別贊助兩臺75吋LED電視,供精品館播放形象影片使用。本次亦為禾聯碩品牌首度於印度亮相,也獲得不少關注。

為進一步透過本展推廣MIT產品形象,台灣精品於開展首日下午辦理的「Empowering Industries with The Best Made in Taiwan」產品發表會,成功吸引當地重要財經媒體Financial Express、專業媒體The Machinist以及印度當地重要企業TATA、Mahindra Powerol、德商Bosch、日商鈴木汽車等企業代表參與,更邀請到馬哈拉斯特拉邦產業發展協會(MIDA)理事長Chandrakant Salunkhe擔任特別嘉賓,他在開場致詞時對臺灣創新能力表達肯定,並表示臺灣企業是印度在發展高附加價值產業的路上值得信賴的合作夥伴,能幫助印度在各種工業領域實現自動化,希望看到更多臺灣企業與印度企業合作。

駐印度台北經濟文化中心經濟組組長陳郁淇則表示,臺灣可以透過「MIT臺灣製造」的自動化設備和零組件,來支持印度工業以及「印度製」產品的發展,與印度的製造業合作,一起進步,共同走向一個更繁榮、更科技化的世界。

發表會首先由全球工業電腦領導廠商-研華,介紹其工業4.0解決方案,例如邊緣運算、通信系統、雲服務等如何協助工廠轉型並實現智慧製造;全球第2大協作機器人製造商-達明機器人闡述協作機器人智能、簡單、安全的特點,並分享產品在汽車裝配、金屬加工和堆棧作業等領域的應用案例;臺灣最大專業機械沖床製造商-金豐發表了ST1直柱型單曲軸精密沖床和iForming智能化管理系統,有效協助客戶把傳統沖床製造推向現代化;全球最大滾珠螺桿和線性滑軌製造商-上銀介紹專為3C產品和汽車生產而設計的自動化設備與零組件;精密滑台專家-東佑達的電動缸與傳統氣動缸比較,用數據證明其電動缸高效、節能、低汰換的特點,發表會精彩的內容,獲得不少買主場邊頻頻發問。

台灣精品今年會在印度舉辦許多精彩的活動和展覽,「印度台灣精品體驗行銷活動」將於9月15日至17日在加爾各答登場,此外,還有10月5日至7日在孟買的「臺灣形象展台灣精品館」及11月的「台灣精品電競賽決賽」,期盼透過接觸印度民眾與各領域專家,將臺灣優質產品與服務推向南亞市場,加速臺印合作。