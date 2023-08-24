2023模具產學技術合作論文暨創新技術發表 再創企業永續發展

台灣區模具工業同業公會在經濟部工業局的指導下，今年與工業技術研究院共同舉辦「2023模具產學技術合作徵文暨創新技術發表會」，於 8/24日在南港展覽館2館401會議室舉行。模具公會理事長鄭坤木、二位副理事長張和明、謝鴻明，論文獎主委、台灣大學教授陳復國，以及多位擔任審查委員的教授，以及發表論文者同學等熱烈參與，齊聚一堂凝聚產學共識，共同為台灣的模具業永續發展而努力。

模具工業同業公會理事長、主任委員暨理監事合影。圖／李水蓮

今年論文發表會聚焦於七大領域，包括淨零減碳模具與成形技術、智慧化模具、虛實整合系統及智慧化製造、模具設計、製程與分析、夾治具、成形設備及應用產業於塑膠類、金屬類(沖壓、鍛造、液壓成形及壓鑄)、複合製程及複合模具、其他模具、模具材料及素材、熱處理、表面處理、磨潤技術及檢測技術、模具加工技術、設備開發及相關軟體應用技術(CAD/ CAM/ CAE)、快速模具技術、3D列印技術與模具應用及精微模具、模具共通性基礎技術研究、營運行銷管理與其他模具相關技術等。

模具公會理事長鄭坤木表示，在工業局大力支持下，今年論文發表會大爆滿；尤其在七大主軸的探討與激勵下，推動智慧化模具製造，提升產能、優化模具品質，進而實現企業的高品質生產與永續發展。圖／李水蓮

在產學研合作平台的努力下，今年的模具論文發表會比以往更加盛大舉行。模具公會秉持著提供學生發表模具相關研究成果的重要平台，讓同學們能夠了解模具對產業發展的重要性，並鼓勵他們投身模具產業，促進模具研發技術與業界的更緊密結合，並鼓勵青年學子或產業先進，將模具研究成果分享，為模具業的發展盡一己之力。

論文發表會主委、台大教授陳復國指出，今年共有39篇論文參加評選，論文獎的遴選非常嚴謹、競爭相當激烈。初選出15篇論文發表，繼而再評選出傑出獎、得獎獎金6萬元；以及優良獎、得獎獎金2萬元。圖／李水蓮

公會為鼓勵學生們將模具的研發技術能夠與業界發展更緊密的結合，已連續辦理了11年的模具技術論文獎。並於6年前設立獎金制度，每年提供超過30萬元的獎金。為更進一步推動產學連結合作，鄭坤木說，去年自己率先捐贈10萬元，與兩位副理事長張和明、謝鴻明各捐贈10萬元、8萬元，共28萬元籌設基金，效果非常好，去年獲得工業局的重視，也提供經費贊助支持模具公會論文獎。

此外，受到企業關注新設立企業贊助獎，每篇論文5萬元，並不限名額，希望拋磚引玉起帶頭作用。尤其以論文為導向，與產業連結，增加企業獎具有鼓勵作用，也讓更多論文研究與企業發展接軌。尤其在全球AI、電動車生態產業趨勢下，將激勵更多的模具開發新商機，引起更多產業關注，也讓更多的企業願意提供更多經費，作為鼓勵研究之用。

鄭坤木進一步表示，在「2050淨零轉型」的背景下，模具產業將扮演更為關鍵的角色。模具是製造業的基石，它們的品質和效率直接影響到產品的生產和性能。隨著環保意識不斷提高，模具設計和製造將更加注重材料的循環利用和可持續性，並且將環保因素納入產品生命週期的考慮中。因此，模具產學研合作平台的建置將在未來的發展中發揮關鍵性的作用。

通過共享資源、合作創新，台灣模具業有望在智慧製造和淨零減碳的浪潮中再創新的永續發展。這將有助於促進台灣模具業的國際競爭力，同時也為實現全球綠色環保目標作出貢獻。