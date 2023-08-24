達明機器人TM AI Cobot 台北自動化展亮相

達明機器人(4585)在今年台北自動化工業展，推出具AI功能的全方位智慧協作機器人-TM AI Cobot，透過持續拓展產品線至25kg，提升AI協作機器人深度應用，如高負載手臂TM25S 的AI混箱卸棧應用、自動路徑規劃避障展示，及領先業界超輕量TM20搭載半導體應用。

TM25S是高效AI混箱卸棧，其優越的臂展範圍，超越同級其他協作型機器人；內建智慧視覺，配合外部3D相機，運用3D及AI智慧辨識技術，即時偵測棧板中各個箱體的大小、位置資訊。創新技術使得機器人能無需事先指定棧型，隨意擺放物品，同時也能應對傾斜、貼合、膠帶包覆等複雜情況，實現高效的AI混箱卸棧功能。

為確保混箱卸棧任務的可行性，並提升執行效率，TM AI Cobot S系列引入影像系統，可在虛擬環境中記錄並更新箱體位置，結合避障演算法，機器人能根據即時場景進行避障與軌跡優化，確保任務能在未知情況下順利執行。進行AI堆棧模擬時，利用NVIDIA Omniverse構建的機器人模擬應用程式Isaac Sim進行測試，模擬不同箱體來料時的堆棧情境。

TM AI Cobot還解決了多手臂在有限工作區域中的安全協作問題；AI協作機器人能夠即時處理動態環境變化，並自動生成運動軌跡，節省了繁瑣的編程時間，例如，現場展示中，操作員進入機械手臂的工作空間，機械手臂能夠感知環境變化，安全地避開操作員，保證路徑規劃的安全性。

TM AI Cobot伺服器線上高速AI檢測複雜的40+項目，革新的線上高速AI檢測系統，可深入難以俯視的多面立體工件，並在移動過程中快速飛拍特定位置，或自動追蹤移動中的工件於輸送帶上直接進行檢測，大幅節省時間。手臂更能根據深度及材質差異，調整出最佳拍攝距離與角度，可大幅簡化檢測設備之設計，並提高設備彈性。TM AI Cobot高度整合檢測，利用TM Flow簡單編程，內建的AI Training & Inference套件，實現複雜檢測，降低導入門檻及時間，取代傳統人力全檢，提升製程可靠度並節省成本。