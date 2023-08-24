智能化與數位雙生的德國工藝 威騰斯坦引領潮流

威騰斯坦近年來不僅在技術創新上持續投入，更將眼光放遠，研發且發揚數位雙生(Digital Twin)的概念，為產業注入全新的活力與效率。

2023台北自動化展已於8/23開展，有鑑於自動化產業對於「數位」以及「微型」化的需求，威騰斯坦除了展出適用各軸應用的「智能」減速機之外，其最受矚目的是來自德國漢諾威展的Delta Robot – 動態展示智能展品與數位服務連結IIoT 4.0，帶領體驗數位雙生的科技便利性。

「數位雙生」(Digital Twin)是近來熱門討論關鍵字，威騰斯坦巧妙將其與產品連結，並大大降低停機成本，能藉此了解使用壽命與使用週期。 也因此，威騰斯坦的cynapse®「智能」減速機扮演了驅動鍊的關鍵角色，通過數據的整合和儲存，協助分析潛在的影響因素，為客戶提供即時的服務和信息，實現了智能製造的全新模式。

榮獲2021年MIMA獎“SCALE!”類別

由微軟和管理顧問機構Roland Berger共同組織的每年一度的“微軟智能製造獎”表彰推動工業4.0轉型的創新理念和創意方法。威騰斯坦憑藉標準化的數位孿生資產管理殼（Asset Administration Shell）實施，成為“SCALE!”類別的獲獎者。

高動態小型伺服驅動系統

另外，威騰斯坦也在現場展示小型伺服驅動系統(Small Servo Drive System)，其透過三種不同的動態、精度及同步連續步驟的演示，進行粘接、點膠、充填、夾取與量測等需要小體積、高動態、精準定位的運動模式，為自動化生產提供全新的選擇。

適用各軸的行星式減速機

除了創新科技與高動態經度產品的研發之外，威騰斯坦也不忘擴充行星式減速機產品地圖，讓不同精度需求的應用，都可以有客製化的產品可選用。 故泛用型行星式減速機NTP因應而生。若您的應用需要小體積、高剛性的減速機配置，NTP擁有低背係與高剛性，可適用緊湊型結構設計，其定位精準、運行平穩，高效率的性能展現除了能支援IP65衛生防護等級，更大大降低的成本預算。 可廣泛應用於各式產業，無論是包裝、搬運自動化或工具機，且可搭配智能化服務，提供感測、監控與預警的數據，讓機台連結工業4.0，接軌數位世界。威騰斯坦攤位在南港展覽館一館一樓K1108，誠摯邀請您前來參觀，深入了解智能減速機與其解決方案，一同探索智慧製造的未來。