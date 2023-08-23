SECO山高國際推Gear Skiving應用 可提升齒輪及花鍵加工效率

山高國際(SECO Tools) 新推出先進且精確的gear skiving刀具，可有效提高齒輪及花鍵加工效率及靈活性，目前Gear Skiving刀具加工技術已廣泛應用於加工中心機及多功型加工機。

山高國際表示，gear skiving刀具應用技術具有多項優勢如：

一次裝夾即可完成工件加工

相較於刮削齒輪技術，山高刀具先進的gear skiving技術能夠應用於加工正齒輪或斜齒輪上的內齒輪、外齒輪和花鍵，且能應用於兩階齒輪上。此外，可以在一台機器和一次設置中完成完整的工件加工，並且可縮短生產時間，提高品質並減少整體加工時間和降低生產成本。且不需要添購特殊的齒輪專用機來進行齒輪加工，在加工機中心及多功型加工機上就可以使用。

可有效延長刀具壽命

Gear skiving刀具擁有複雜的幾何形狀，如果沒有正確設計Gear skiving刀具，加工過程將是不可預測且不可靠。高速鋼材質Gear Skiving較易磨損，刀具壽命短，因此加工過程容易發生過度磨損的風險，增加生產不穩定性。相反，山高使用硬質合金材質，較不易磨損，可提供更長且穩定的刀具壽命，保障齒輪加工過程順利。

可縮短加工時間

與刮削齒輪相較，gear skiving齒輪加工技術能夠將製造齒輪或花鍵的時間縮短至原來的三分之一。

客製化解決方案和建議使用範圍

該多功能專用解決方案可應用於正齒輪或斜齒輪上的內齒輪、外齒輪和花鍵，齒輪模數範圍從 M3.5 到 M11。此外，還可依不同加工條件提供訂製專用的硬質合金材質。

SECO山高國際新推出Gear Skiving刀具可應用在正齒輪或斜齒輪上的內齒輪、外齒輪和花鍵加工。圖/SECO山高國際

SECO山高國際新推出Gear Skiving刀具有良好的冷卻系統。圖/SECO山高國際

SECO山高國際新推出Gear Skiving刀具採用硬質合金刀片。圖/SECO山高國際

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