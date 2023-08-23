OGIC集團 金屬加工研究所成立 朝齒輪行業領跑者前進

OGIC集團前身為專業製造齒輪的製造商OGIC，對具有技術實力的中小企業進行併購而不斷擴大規模。除了齒輪製造為主業以外，還涉足了滾珠螺桿製造、光學調製器的微型加工、汽車業界的超小型彎管、以及引擎零件等其他領域，透過多元化發展，OGIC公司的目標是成為全球最大的中小企業聯盟。

OGIC專門為客戶量身定制齒輪產品，其技術水平之高堪稱世界一流。並擁有與工具機、汽車、造船、工業用真空泵、航空航太等各行各業的專業生產經驗，且不斷提升其尖端技術。

OGIC不僅是製造超精密齒輪，其為客戶所提供的技術開發協助和問題解決方案也廣受好評，除日本以外，來自世界各地要求高精度的公司的訂單也在不斷增加。

特別是近年來，由於工具機的國產化需求及市場競爭，許多海外客戶均提高產品規格、獨創性的開發需求，紛紛與OGIC合作，不斷的開發出最先進的齒輪裝置。

OGIC集團今年成立了金屬加工研究所。在廣納日本齒輪行業的頂尖工程師的同時，還注重人才培養，成為齒輪行業的領跑者。創造未來，成為一家用一項技術向世界傳遞夢想的公司，實現“追求全體員工身心健康，同時為客戶和社會的進步與發展做出貢獻”的管理理念，持續向前邁進。www.ogic.co.jp/tw/

日本上市公司OGIC集團旗下營運公司全體員工於7月19日齊聚一堂，今年度的年度發表會議圓滿結束。圖/ OGIC