機智雲公司自2020年創立以來，即以機械故障預測與健康管理（PHM）專家自許，經營團隊不僅擁有3年以上開發及落地實務經驗，執行長張淵仁更為台灣唯一至美國辛辛那提大學李傑教授智慧維護系統產學合作中心接受完整PHM訓練者，且有許多企業導入成功案例，服務範圍涵蓋機械、航太、石化、能源、製藥、離散製造等產業。

機智雲營運長楊馥瑜表示，PHM是將機器學習或深度學習與領域知識結合，運用於特定領域的方法論。目前多數人認為只要做好數據分析，就能做好PHM，事實上還需要該特定領域的知識，例如做刀具壽命預測就要有工具機相關的知識。

機智雲秉持李傑教授（業界稱IAI之父）提倡的工業人工智慧（IAI）理念，為航太設備和系統提供強大的預警功能；開發基於人工智慧演算法和工業大數據分析的AI驅動PHM產品，稱為PdMS系統，是一個經過業界實證可靠而有效的預測維護系統，不僅能夠持續地提高效能，還具備韌性，能夠不斷進行優化，成為一個具備韌性的預測維護系統。

機智雲的核心成員都來自航太、數據科學和機械專業領域，擁有豐富的PHM專案實務經驗。尤其是無人機引擎、致動器、電池和戰機起落架等方面，已成功將PHM技術應用於實際情境。

此外，機智雲以陪伴式的服務為宗旨，將設備維護的問題轉化為成為客戶身邊的夥伴，用專業知識解決客戶所需。並且，持續地優化PdMS系統，追求卓越，確保產品不斷精益求精，為客戶提供更加優越的產品體驗。

機智雲imCloud引領機械故障預測與健康管理PHM發展。

機智雲獲數位發展部資策會邀請展示AI成果。圖/機智雲

機智雲與研華科技合作，於台北自動化展展示PHM技術成果。圖/機智雲

機智雲與金豐機器合作，於TIMTOS工具展展示PHM技術成果。圖/機智雲