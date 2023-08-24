第三屆機器人智動系統優質獎 得獎名單出爐

優秀人才與創新產品塑造智動產業未來

經濟部工業局委託精密機械研究發展中心及台灣智慧自動化與機器人協會辦理的「機器人智動系統優質獎」，今（112）年延續辦理第三屆獎項並於8月23日舉行頒獎典禮，工業局主任秘書周崇斌親自出席典禮並公布典範案例及傑出人才的得獎名單。

智動化產業正處於快速發展的階段，系統整合的創新應用也成為產業競爭的關鍵，藉機器人智動系統優質獎評選出卓越的產品、技術和人才，樹立優秀學習典範以激勵產業創新，推動臺灣在智慧自動化領域的領先地位。此獎項分為創新應用研發類及傑出人才類，本屆共計21件參選創新應用研發類（機器人及關鍵零組件研發組、系統整合應用組），12位參加傑出人才類（傑出工程師獎、傑出團隊領導獎），展現臺灣機器人智動產業的創新能力和潛力。評審委員也對參賽作品進行嚴格評選，最終決選出8件具有創新性的作品及4位卓越表現的優秀人才。

第三屆機器人智動系統優質獎參賽作品相較過往更加多元化且更具前瞻性，其中在系統整合應用組方面有運用物聯網、大數據、視覺辨識技術結合AGV、AMR等的智動化整合系統，可透過感測器蒐集數據，進行能源消耗預測分析，在機器人及關鍵零組件研發組的部分，有針對商用園藝需求開發的割草機器人，在戶外具高精準定位能力，相較汽油割草機可節能約88%，節碳超過90%。

第三屆「機器人智動系統優質獎」的成果彰顯智動化產業的快速發展，本屆有16家新廠商參賽，顯示產業對於該獎項的高度重視與熱情參與，是臺灣智動化產業展現優秀成果和人才的重要平台。