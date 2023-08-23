鑑微3D 視覺模組為半導體產線最佳夥伴

因應AOI檢測市場趨勢，鑑微科技快速推出多款3D結構光模組，產品廣受國內外市場好評；其高性價比的3D視覺產品在全球server級CPU socket生產檢測市場搶下80％以上市佔；今(23)日假台北世貿南港館登場的自動化展，鑑微科技大力推薦廣泛用於機器人視覺、AOI設備、電子連接器與半導體設備的3D視覺產品系列，特別是C2100。

鑑微科技指出，server級CPU socket生產用3D視覺檢測屬於高門檻、高難度市場，鑑微的3D視覺產品，主要對應INTEL或AMD CPU的socket，預料五年內市場態勢大致底定，新進廠商空間十分有限。目前鑑微3D視覺產品也廣泛用於機器人視覺領域的隨機取物、塗膠導引、打磨導引等應用，以及AOI設備領域的SMT產業、新能源電池、晶片六面檢測等。

8月台北世貿自動化展，鑑微主打的BIM-Intray-C2100-300套件，可提供半導體後段封裝承載盤功能升級；透過3D視覺，一秒鐘一次性掃描整盤IC，可判斷每一格內IC的姿態與數量，避免後續製程或打包出貨瑕疵。BIM-Intray套件可偵測出單片、疊片、傾斜、翻面、缺片等不同狀態，智能化調整設備取料方式，避免損壞晶片。

針對六面檢測對晶片翹曲、PAD共面性及BGA量測需求，今年鑑微特別推出了視野達70 x 70mm，可於300ms完成3D掃描的高速4投影遠心結構光模組，與海外設備同等級，卻更佳平價的選擇。預計明年初將推出更高階的8K機種，提供使用者超過80 x 80 mm視野，並維持10um高解析度的結構光產品，以搶攻中美貿易戰延燒而產生的換機潮。

今年自動化展，鑑微科技在南港展覽館一館四樓M1020攤位展出，想進一步了解3D視覺模組，以及有3D視覺應用需求的產業界人士，可直接到現場展位參觀交流。