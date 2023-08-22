專業五軸滾子分度盤大廠德士凸輪 精度媲美國外大廠

「德士凸輪」憑藉優良的質量和專業的技術以及多年豐富的實務經驗，新推出各型四軸及五軸滾子式分度盤，在製程中均有嚴格的品質控管及積極的售後服務，無論是在定位精度、及其結構剛性與壽期均媲美歐、美、日知名品牌，在品質與精度的表現上，更是領先群倫，並深受特定廠家指定使用。日前參加2023台北自動化展（I416），歡迎業界共襄盛舉。

德士凸輪製造的無背隙滾子式加工轉台，不僅規格齊全，更可以高精度客製化商品服務客戶。該公司的ATC換刀系統產量一年高達4萬台，不限於ATC換刀系統，更推出了各型的四軸和五軸的滾子式分度盤，一般滾子式約莫兩年需調整，該公司產品可維持六年才需調整，大幅提高機具壽命、可靠度和精度。

德士凸輪董事長李岳達指出，以前四軸和五軸都要從日本進口，造價昂貴增加了許多成本。德士凸輪不論是在客製化凸輪設計製造、工具機業中，所需之自動換刀機構 ATC 及自動化設備所用之間歇分割器 INDEX，均有豐富的實務經驗，德士凸輪秉持著推翻昨日觀念理論、改革今日創新理念以及開創明日生存理想的精神與信念，不斷在研發領域上精益求精，得以在市場中佔有高達 75％ 的市佔率，且深受各業界一致好評與肯定。