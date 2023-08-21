金屬加工業隱形冠軍 和頌擴大投資智慧工廠

斥資三億興建永安新廠，導入智慧生產與ESG

精密金屬加工零件製造廠和頌企業累積40年經驗，擁有台灣與越南兩大生產基地，近年積極轉型，高雄永安新廠導入智慧生產與ESG，成功切入全球最大的極紫外光(EUV)設備商供應鏈，2023年更展開AS13100航太認證。總經理張維中期許，今年下半年更預計成立美國與日本業務辦公室，開創⾦屬加⼯業的新藍海，力拚成為隱形冠軍⼯廠。

談到全球供應鏈大洗牌與未來製造業市況，張維中表示，受疫情、中美貿易戰與俄烏戰爭等影響，全球化採購從長鏈變成短鏈區域採購，今年全球面臨通膨與全經濟走緩壓力，今年以來都在消化庫存，客戶訂單變少、交期變短，對於管理層面是一大挑戰；此外，他進一步指出，台灣「地緣政治風險」備受關注，也對外銷為主的產業帶來不小的影響。

下一步在美、日設立據點， 穩健全球布局

對此，董事長鄭如芸表示，營運方面更專注風險控管和資源分散，最重要是保持彈性生產，拓展美國與日本等海外業務，為了讓客戶安心，在北美、日本設置辦公室，能更貼近客戶提供即時服務，更迅速滿足客戶需求，穩步推動營運成長。

為了提升良好市場能見度，打造營運中長期良好成長動能，和頌陸續導入大數據分析，升級MES、ERP、機聯網、SPC系統等等，進行生產風險控管，並協助⽣產出貨管理、預測訂單「⽣產管理與技術獨特性是決勝關鍵，我們努力做到90％廠商不想做的產品」張維中說，公司鼓勵工程師與人員學習新技術，即便師傅年近60多歲也與時俱進，學習操作機械手臂與電腦，透過系統性的作法傳承、改進經驗，將工人智慧轉換成智慧製造，這也是讓客戶非選擇和頌不可的秘訣。

和頌落實減碳永續，設置太陽能發電、儲能系統，邁向淨零碳排。圖／和頌提供

和頌企業近期透過申請經濟部中小企業處「中小企業加速投資行動方案」，投資逾3億元在高雄永安區興建新廠房，導入新技術、節能設備、設立無塵室以滿足客戶高階應用領域的需求，同時致力落實減碳永續，設置太陽能發電、儲能系統與智慧電表監控等，聚焦資訊半導體、大健康、低軌衛星與電動車用等領域高精密度零件製作。同時為應對可預期將來各國對於碳稅的開徵，和頌也積極與國內財團法人合作執行碳盤查與後續減碳計畫。

張維中指出，和頌響應「投資臺灣三大方案」，就是為了台灣半導體與國防航太產業，「好好抓住在台灣投資的廠商，他們勢必使用台灣製造的零組件」，此外，亦深耕東南亞，在越南累積超過12年營運經驗，經過頭幾年學習曲線後，越南廠營運穩定，近年導入虛擬工廠概念，透過資訊系統與人員教育，串連越南和台灣廠2大生產基地，提供客戶多樣異地的生產條件。 面對中長期布局，張維中自信地說，「和頌立志要當傳產裡的新創企業」，未來也會緊跟世界趨勢與領導大廠腳步，持續提升加工技術與智慧⽣產，掌握市場邁動，期許開創一片金屬加工業的藍海市場，也為台灣新增⼀家隱形冠冠軍工廠。