艾創AI 360全景攝影技術 影像拼接攻入台美大廠

360全景攝影作為一個快速發展的市場，其應用範圍正在不斷擴大，從旅遊、娛樂、飯店到房地產、教育、健康保健、科技執法、極限運動、網紅直播等領域，都有著廣泛的應用。360度的影像畫面不僅能提供比傳統影像更廣的視角，還能結合VR、AR等實境產業，在新一代影像應用市場上具備龐大的發展潛能。

360度全景畫面由於視角較廣，需求的影像解析度也比傳統攝影機來的高。目前業界用來拍攝全影影像的360度全景相機受限於硬體的不足，大都以一到兩個鏡頭的架構為主，畫面品質已漸漸無法滿足使用者需求。針對此點，國內率先投入全景攝影機開發的艾創科技預計於今年推出多影像處理晶片UX720V6，能夠有同時處理最多六個影像來源，並將影像即時縫合，並且搭載AI影像辨識，讓360全景攝影產品能夠更加高效、智能地運作。

UX720V6具有低功耗、高精度、高效率等優點，能夠實現快速的全景影像處理和優化，包含即時影像縫合、影像穩定、智能調節曝光等功能，並且支持多種格式的影像輸入和輸出，提供靈活的應用方案，開發商可以根據自身的需求，選擇不同鏡頭數量配置的應用方案，從而實現更具競爭力的360攝影產品，有效提高360相機產品的使用體驗和價值。將有助於推動360攝影市場的發展和創新。目前規劃除了導入自家新一代攜帶式360度相機之外，也積極與各領域知名廠商如洋銘科技、東訊（2321）、Garmin國際航電、insta360、大疆、GoPro等大廠接洽中，預計將360度影像市場進一步延伸到廣播、視訊等不同領域開拓，更廣泛的應用。



艾創360全景相機產品曾供貨給技嘉集團（2376）子公司-集嘉通訊及應用Google地圖上的全景拍攝，過往產品已通過市場考驗。隨著串流影音、社群媒體的發展，Youtube 以及 Facebook 等社群網站都已經支援360°的上傳跟播放，透過360全景影像就能輕輕鬆鬆跟全世界分享很有特色的照片以及影片，根據市場調查機構Grand View Research的報告顯示，2019年全球360全景攝影市場的規模約為4.31億美元，預計到2027年將達到17.31億美元，從這些數據可以看出，360全景攝影市場正在快速成長。然而，過去由於缺乏標準化與成熟的硬體支援，市場的發展仍有畫質與即時性等瓶頸需要突破。相信艾創科技的UX720V6多影像處理晶片將成為360全景攝影行業的重要技術基礎，為行業的未來發展帶來更多商機。