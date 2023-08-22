「ESG與企業永續經營的節能方案與成功案例分享」論壇 免費報名

隨全球環保意識抬頭，台灣製造業積極響應，數家領先業者成立「TASS節能創能減碳聯盟」，提供企業自主節能減碳技術與解決方案。為促進產業交流，「2023台中自動化機械暨智慧製造展」將於2023年9月1日至4日在台中國際展覽館舉行，9月2日將舉行主題為「ESG與企業永續經營的節能方案與成功案例分享」的專業論壇，旨在推動台灣製造業邁向低碳、節能、環保新競爭模式。

隨著全球對環保製造的重視逐漸提升，台灣的製造業也正積極迎接節能減碳的新浪潮。在此背景下，數家領先的節能減碳系統業者已聯手成立「TASS節能創能減碳聯盟」。此聯盟致力於提供企業專有自主技術，並透過1+n聯合服務模式，整合聯盟力量，為客戶量身打造節能減碳解決方案。

為促進產業交流與合作，由工商時報與度量衡公會主辦，台灣工具機暨零組件公會協辦的「2023台中自動化機械暨智慧製造展」將於2023年9月1日至4日，在台中國際展覽館隆重舉行。展會將匯聚程泰機械、亞崴機電、三鋒機器等頂尖製造業參展企業，展現其最新的技術與成果。

作為展覽的重要部分，於9月2日將舉辦主題為「ESG與企業永續經營的節能方案與成功案例分享」的專業論壇。此論壇旨在提供一個深入討論和分享節能減碳技術和策略的平台。

論壇議程精彩紛呈，邀請到業界翹楚共襄盛舉：

論壇將由思納捷科技副處長陳彥甫先生開場，揭示「如何利用光儲充實現低碳淨零之目標」。接著，恩泉照明科技總經理許澄宇將分享「新世代照明技術：比傳統LED再省電40%」的前瞻觀點。

能揚興業總經理葉慶得將深入探討「ESG與空壓機節能實務案例」，透露企業可持續發展的真諦。太丞水塔經理邱育暐會繼而引領大家了解「冷卻水塔低碳技術LCT趨勢與發展」。

論壇的後半部，源達機電總經理王泓澍將針對「冷卻水塔循環系統節能與創能」分享實戰經驗。詮茂能源副總經理許連城會為我們揭露「空調系統節能減碳方案及案例」的祕訣。

最後，森泉科技總經理邱展富將帶來「泠卻循環水處理」的專題演講，而殷聖節能泵浦總經理吳漢明則將以「泵浦節能先進系統案例」作為本次論壇的完美收官。

展覽與論壇為台灣製造業提供一個獨特的交流平台，將為您展示更多節能方法和新技術。我們誠摯邀請您參加這場盛會，共同推動台灣製造業邁向「低碳、節能、環保製造」的新產業競爭模式。

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