群崴國際 23日亮相台北自動化大展 工業級技術應用吸睛!

迎接第一個防疫解封、邊境開放後的台北國際自動化最大展(8/23~8/26)，群崴國際展出洛克威爾Rockii (Rockwell Information Intelligence)維運平台，堪稱風向球。而隨著工廠設備日益趨向高精密複雜化的操作，對於原供應商在線服務的需求越來越迫切，群崴國際也因應此趨勢，將提供Vuforia Chalk擴增實境技術的互動式體驗，期能讓觀展來賓以互動式、體驗式的形態，留下有趣深刻印象。

群崴國際今年以「工廠自動化的實務應用與解決方案」為參展主軸，規畫四大專區：一、PlantPAx製造執行系統。二、Vuforia Chalk擴增實境技術的遠端維運。三、IE4/5高效馬達節能減碳。四、IS VAR解決方案生態系伙伴。每一區都有專人進行簡報以及實務操作，輔以互動式的實際體驗，以加深觀展者印象。

群崴國際商務部協理謝宏昌表示，Vuforia Chalk擴增實境技術是Rockwell與PTC共同推廣的遠端維運解決方案，結合先進的 AR 協同合作工具和即時視訊通訊功能，讓現場技師與專家彼此溝通，在雙方都能看到現場的狀況下進行討論，為本展一大亮點。而另一個展覽重點是今年特別邀請三家SI軟體系統整合商一起聯展，針對Facility Management & Patrol System / 設備管理和巡檢系統、Bio Pharma Demo system / 生物製藥演示系統、Database including Situation Room Integration Center / 資料庫含戰情室整合中心，以行業應用的成功案例，進行主題型式的展出。

群崴國際這幾年積極擴大營業範圍，除了原有的桃園＆台中辦公室，高雄也建置銷售&技術部門，在代理線的產品銷售以外，更提供Turnkey一站式整合方案服務業務，協同IS VAR解決方案生態系夥伴一同合作，針對產業數位轉型 &創新需求，提供更全面性的在地服務能量。8/23日~26日歡迎各界蒞臨群崴攤位(南港展覽館2館1樓 Q1024)參觀指教。