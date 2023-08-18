達詳自動化 23日南港展覽館秀自動化應用及模組化設計

工業4.0成為打入全球市場必要條件。達詳自動化在總經理黃晧倫的帶領下，就不斷以協助客戶實現此目標邁進，並參展8月23~26日在南港一、二展館登場的2023年國際自動化大展展出：去刺、拋光、研磨、切割、噴砂及焊接等自動化應用以及模組化設計。黃晧倫表示，因邊境開放，有利模組化設計，讓出口安裝更方便。並由於工業級 AI技術可用於自動分析和預測生產狀態、優化生產流程、加速提高產品品質等方面，達詳這部分早已投入，更具備軟體團隊可以客製化協助客戶建立APP或Web。

他指出，「就現況而言客戶最在意的還是在於管理及提高品質面進行智慧化升級，故我們針對這些需求提出了SMB、MES、刀具管理系統。」此外，全球疫情加速了工業自動化和數位化的轉型， 連帶AI人工智慧、AIoT智能化應用等成熱門議題，達詳則早已投入布局5年，目前客戶詢問度相當高。隨著經驗累積，達詳也自行研發智慧管理系統，幫助企業循序漸進導入SMB、SCADA、MES以及智能刀具管理系統等，提供全面性且完善的解決方案，協助企業打造智慧工廠，業務版圖已拓展至越南、中國、印度、歐洲等地。

8月23日，達詳自動化敬邀各界先進蒞臨台北南港展覽館二館一樓攤號：P123，現場有專人詳細解說，竭誠歡迎切磋交流。更多尖端應用請參閱：https://www.youtube.com/watch?v=dLKu-5MwnFg