裕浤加速數位轉型強化產業競爭力

裕浤科技公司塑膠模具設計與塑膠製品製造廠，不但是臺灣品牌玩具大廠Qbi的主要供應商，更是國內外許多大廠合作夥伴。在經濟部工業局輔導資源的支持下，與型創科技合作導入「射出成型AI品質檢測系統」，於今日(18日)透過「智慧製造創新加值應用輔導計畫」舉辦「裕浤科技智慧製造示範觀摩會」，向30多位與會者分享其在智慧製造進展與應用效益，並實地參觀產線，深獲與會先進讚賞。

裕浤科技自1987年創立以來，以科技創意為理念，誠敏經營為原則，致力於塑膠模具設計與塑膠製品製造。裕浤在模具敏捷開發、機構模組化設計、與異材質結合射出成型之生產製造上的領域中有極佳的評價，提供從產品設計到生產的一貫化作業服務。裕浤科技更於2018年與臺灣STEM教育玩具第一品牌Qbi合作，成為其合格供應商。Qbi開發豐富互動體驗的軌道方塊玩具，激發親子互動和創意想像，為兒童的學習遊戲體驗帶來全新視野，更著重產品品質與安全。

透過經濟部工業局的智慧製造輔導資源，裕浤科技和模具與塑膠成型技術開發廠商型創科技，合作建置「射出成型AI品質檢測系統」，實現智慧製造革命的關鍵一步。透過AI品質檢驗數據管理系統、多元感測數據擷取技術、AI成型品質推論模型及AI外觀瑕疵檢測推論模型的運用，以進行線上品質全檢，提升產品良率與生產效能，同時大幅降低了不良品流出風險，實現可視化管理。

裕浤科技賴瑋凱特助分享，過去，工廠機台管理多以人工為主，資訊傳遞不即時，產線品質無法即時把關，這些都是傳統製造業面臨的挑戰。為了提升生產管理效率，裕浤科技不斷創新，導入智慧製造技術，讓數位化和智慧化成為製造的新常態。



活動當天吸引許多產業先進踴躍參與，並實地參觀裕浤科技智慧化產線，讚賞AI品質檢測系統成效與裕浤科技在智慧製造的發展。藉由示範觀摩交流擴散，全面帶動各界導入AI技術及智慧化轉型。

