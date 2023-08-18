裕浤加速數位轉型強化產業競爭力

智動協會秘書長陳文貞及與裕浤科技智慧製造示範觀摩會及與會人員合照。圖／業者提供。
智動協會秘書長陳文貞及與裕浤科技智慧製造示範觀摩會及與會人員合照。圖／業者提供。

裕浤科技公司塑膠模具設計與塑膠製品製造廠，不但是臺灣品牌玩具大廠Qbi的主要供應商，更是國內外許多大廠合作夥伴。在經濟部工業局輔導資源的支持下，與型創科技合作導入「射出成型AI品質檢測系統」，於今日(18日)透過「智慧製造創新加值應用輔導計畫」舉辦「裕浤科技智慧製造示範觀摩會」，向30多位與會者分享其在智慧製造進展與應用效益，並實地參觀產線，深獲與會先進讚賞。

裕浤科技自1987年創立以來，以科技創意為理念，誠敏經營為原則，致力於塑膠模具設計與塑膠製品製造。裕浤在模具敏捷開發、機構模組化設計、與異材質結合射出成型之生產製造上的領域中有極佳的評價，提供從產品設計到生產的一貫化作業服務。裕浤科技更於2018年與臺灣STEM教育玩具第一品牌Qbi合作，成為其合格供應商。Qbi開發豐富互動體驗的軌道方塊玩具，激發親子互動和創意想像，為兒童的學習遊戲體驗帶來全新視野，更著重產品品質與安全。

透過經濟部工業局的智慧製造輔導資源，裕浤科技和模具與塑膠成型技術開發廠商型創科技，合作建置「射出成型AI品質檢測系統」，實現智慧製造革命的關鍵一步。透過AI品質檢驗數據管理系統、多元感測數據擷取技術、AI成型品質推論模型及AI外觀瑕疵檢測推論模型的運用，以進行線上品質全檢，提升產品良率與生產效能，同時大幅降低了不良品流出風險，實現可視化管理。

裕浤科技賴瑋凱特助分享，過去，工廠機台管理多以人工為主，資訊傳遞不即時，產線品質無法即時把關，這些都是傳統製造業面臨的挑戰。為了提升生產管理效率，裕浤科技不斷創新，導入智慧製造技術，讓數位化和智慧化成為製造的新常態。


活動當天吸引許多產業先進踴躍參與，並實地參觀裕浤科技智慧化產線，讚賞AI品質檢測系統成效與裕浤科技在智慧製造的發展。藉由示範觀摩交流擴散，全面帶動各界導入AI技術及智慧化轉型。

文 蔡榮昌

工商時報