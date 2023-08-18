富田電機以守護地球主軸 23日參展台北自動化

主推高效、高精、專用、特殊四大類馬達

2050淨零碳排已是全球共識，歐盟今年10月試行CBAM(碳邊境關稅)，我國也訂於2024年開徵碳費。因應淨零巨浪，富田電機鎖定增效、高精、高節能為產品方針，在8月23日登場的2023台北國際自動化展會上展出包括：高效能IE4馬達，專用型消防排煙用耐溫馬達、防爆馬達，高精度的同步伺服馬達、感應伺服馬達等。

負責本次策展的富田行銷部副理陳依霈介紹，感應及同步伺服馬達的能效與精度表現出色，在自動化設備控制方面能夠更精準，兼顧節約人力及能源兩大效益，已是市場寵兒；此類馬達可搭配變頻器及驅動器，達到節約能源與增益環保。至於IE4馬達雖為傳統馬達，但在國家政策的鼓勵之下，加上節能效果顯著，已成為馬達界主流。

馬達搭配變頻器，增加整體運轉效能。圖/富田提供

另，專用型如消防/防爆馬達，則針對消防排煙、耐高溫甚至根據特定設備機種去做應對，耐受力強，例如消防馬達可以耐受300及400度高溫，並減低馬達的耗損，降低設備故障率。富田的消防排煙馬達常見於各大公共工程項目所需的大型通風設備如隧道通風，因應政府立法更新，這類馬達的需求量亦明顯增加。

因應製造業智慧化轉型，自動化機械類需求增加，帶動富田在台主力銷售產品-感應伺服銷量。陳依霈指出，台灣設備廠在其機台設備上安裝富田的伺服馬達再行外銷的很多，在今年的印度市場更是顯著。富田希望透過馬達，可以讓客戶的自動化設備更精良、更穩定、更節能，讓富田跟隨客戶一起走出台灣、邁向世界。

此外，ESG趨勢帶動企業淨零碳排轉型，陳依霈認爲現在疫情結束，國外客戶開始活絡。目前富田在馬達推廣時，除了介紹客戶原本需求的傳統三相感應式馬達，也主動建議客戶替代方案，例如依實際客戶需求推薦採用精度更高、更節能的馬達來替換，可在節省電力與能源管理上有更佳效果，幫助客戶公司及產品更符合淨零碳排的標準。

陳依霈也籲使用一般產業馬達的客戶，雖然高效率節能馬達的單價比傳統馬達高，但使用高效率馬達或節能變頻器+馬達，可以在需要的環境、適當控制速度的機台上直接對應，讓整個設備運轉上更增能效。「節能減碳不僅是應對國內外政策，更是為守護地球環境做貢獻。」

8/23~8/26歡迎蒞臨富田攤位(南港展館2館4樓 S1032)參觀指教。