數位升級接軌零碳轉型論壇 開放報名

隨著全球環保意識升溫，企業低碳和智慧轉型逐漸成為迫切需求。由工商時報主辦的「低碳淨零X智慧轉型」論壇將於9月1日盛大舉行，特別邀請伊斯酷軟體科技團隊的鄭永斌博士擔任主講人。此論壇旨在解決企業轉型過程中遇到的挑戰，如策略規劃不清、ESG資料整合困難、轉型成本高和法規標準不一致等。鄭博士將深入分享如何利用AI電腦視覺RPA技術整合分析ESG資料，並規劃經濟有效的轉型策略，以降低轉型成本和風險。

隨著全球對環境保護的重視日益提升，企業低碳和智慧轉型已成為時代的必然趨勢。工商時報將於9月1日舉辦「低碳淨零X智慧轉型」的專業論壇，意在解決企業在這一轉型過程中遇到的各種挑戰，引領企業順利實現綠色可持續發展。

在轉型的道路上，企業普遍面臨諸如缺乏清晰的轉型策略和規劃，不知如何有效地整合和分析繁雜的環境、社會和治理（ESG）資料，高昂的轉型成本和技術障礙，以及法規與標準不明確或不一致等問題。

這場論壇特邀伊斯酷軟體科技團隊共同創辦人兼技術長鄭永斌博士主講。鄭博士將深入剖析如何建立清晰、可執行的低碳轉型策略和規劃，引導企業設定明確目標和步驟，優化資源配置。

伊斯酷團隊也將介紹他們的獨特的AI電腦視覺RPA（Robotic Process Automation）技術，這一技術能有效整合和分析ESG資料，減少人工操作，提升數據精確性和效率。透過工業RPA解決方案，企業能夠以更經濟有效的方式規劃轉型路徑，大大降低轉型的成本和風險。

此外，鄭博士將會具體展示如何使用工業RPA進行自動化數位轉型，並分享如何利用這些技術建構一套自動化蒐集、整合供應鏈企業的淨零承諾和中長期減碳目標等報告書，作為產出電子產業鏈淨零趨勢分析報告的基礎。

這個論壇是為了解決企業轉型中真實而迫切的問題，透過分享具有實踐價值的解決方案，幫助企業找到更明確、更有效的轉型之路。

隨著低碳轉型和智慧轉型的大潮來臨，這場論壇無疑為企業提供了一個極具價值的學習和交流機會。

我們誠摯邀請各企業經理人踴躍報名參加此次論壇，共同探索低碳淨零與智慧轉型的未來之路！

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