Renishaw 以創新技術實現產業自動化

今年2023台北國際自動化工業大展將於 8 月 23 日開展，精密量測領導廠商 Renishaw 將在為期四天的展期當中，延續成立 50 年來的創新堅持，展示一系列以運動控制解決方案為主軸、結合精密量測技術的最新自動化應用演示，橫跨不同領域包含精密位置回饋編碼器系列、雷射校正系統、多功能比對檢測系統以及 5 軸三次元量測系統等，在廠商不斷追求提升自動化效能之際，致力提供最佳且全方位的奧援。展出內容精采絕倫，歡迎蒞臨台北南港展覽館一館 4 樓 L802 攤位參觀。

Renishaw RLS 磁性編碼器系列。圖／雷尼紹提供

Renishaw Equator 檢具系統自動化應用。圖／雷尼紹提供

在位置回饋編碼器部分，將首次展出適用 ATOM DX 系列的創新型 CENTRUM 金屬旋轉光學尺碟盤。CENTRUM 碟盤是由堅固耐用的不銹鋼製成，使其具有彈性且易於清潔；而碟盤上的創新對齊柔性彈片可自動將碟盤中心與軸中心對齊，有助於完成快速且高度一致性的碟盤安裝精度，讓安裝過程更簡便快捷。

Renishaw 旗下的 RLS 磁性編碼器系列亦不遑多讓，像是 AksIM 和 Orbis等旋轉編碼器，以及元件級增量式 RoLin編碼器，就受到西班牙 PAL Robotics 公司的肯定，整合至其研發的機器人膝蓋、手腕和手肘中，有效滿足嚴格的空間和效能需求。而 Renishaw 首款封閉式光學尺 FORTiS 系列，主攻於嚴苛的加工環境中提供高效能量測，其密封效果能提供高度的保護能力，也已獲得全球許多工具機廠的信賴。

Renishaw REVO 5 軸三次元量測系統。圖／雷尼紹提供

Renishaw XM-60 多光束校正儀。圖／雷尼紹提供

Renishaw 的創立契機始於接觸式測頭的研發問世，並首次在三次元量床 (CMM) 上實現了自動化量測。而在 50 年後的今天，REVO 5 軸高精度三次元量測系統是業界三次元量測領域中廣為應用的 5 軸同動量測方案。藉由同步運動和 5 軸量測技術，在超高量測速度下大幅減少 CMM 運動的動態誤差影響，進一步增加系統的精度和效能。此外，對於尋求產線自動化的廠商來說，Equator 檢具系統能提供有效解方，取代傳統方法量測所生產的零件，有效減少現場操作人員的壓力並提升產品品質和生產效益。



Renishaw XK10 校準雷射系統。圖／雷尼紹提供

設備本身的品質亦直接影響其效能。對此，Renishaw 亦將展示一系列雷射量測解決方案，包括 XK10 校準雷射系統，適用於組裝機器時大幅提升整體校正的精確度和效率；而廣受好評的 XM-60 多光束校正儀藉由雷射量測技術，只需一次設定便可同時量測線性軸的 6 個自由度誤差，大幅提升機台校正效率。



Renishaw FORTiS 封閉式光學尺系列。圖／雷尼紹提供

歡迎蒞臨 Renishaw L802 攤位與該公司的銷售和技術團隊探討運動控制的發展趨勢，以及自動化量測的應用。