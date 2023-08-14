FACE8台灣臉霸讓行動網銀兼顧安全與效率

研勤科技(3632)PAPAGO!宣布FACE8台灣臉霸人臉辨識引擎獲金融機構採用，首波於行動銀行非約定轉帳人臉辨識驗證機制上線已近半年，人臉辨識的二次加密防護驗證流程，不僅流暢有效率免除金融消費者需記憶多組密碼的不便，更精準肩負捍衛金融業客戶交易安全的重要責任。本次技術的成功導入，展現 FACE8台灣臉霸人臉辨識技術已是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，讓穩坐健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域後，進一步擴大技術服務版圖。

相較於日常運用的人臉辨識技術，金融加密防護驗證等級的生物辨識因牽涉金融交易安全等需求，需經歷嚴謹的防偽、防冒充等攻擊驗證測試認證後，始得以上線運作。FACE8台灣臉霸的活體辨識(Liveness Detection)技術除經第三方認證，通過依ISO 30107-3 標準進行之iBeta PAD(活體冒用攻擊測試)測試，證明適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要求較高的生物辨識認證外；本次服務正式上線前更需經歷客戶端金融業者最嚴格且複雜的各項模擬攻擊測試及綜合辨識效能測試後始得以上線服務，凸顯FACE8台灣臉霸技術實際落地的實力。

美中貿易戰開啟後，資訊服務關於牽涉國安、資安的議題備受重視，FACE8台灣臉霸技術為100%純台灣技術研發，不僅可以避免遭受境外勢力藉由系統後門惡意蒐集資訊之風險外；相關技術團隊更透明公開揭露系統原始碼供金融業客戶進行相關安全掃描，確認無潛在風險後，採用專案技術轉移(Turn-key )模式，將整套人臉辨識核心技術安裝於金融客戶的伺服器系統，資訊安全保障絕無顧慮。

研勤董事長簡良益表示：「FACE8台灣臉霸人臉辨識技術獲得金融業採用為行動銀行非約定轉帳人臉辨識驗證機制上線成功，是研勤科技發展AI影像辨識技術的重大里程碑，藉由此項服務讓金融消費者獲得更便捷、安全的金融服務體驗，同時對於人臉辨識技術的推展具有實質正面助益，特別在經歷過去幾年的台灣實際落地服務經驗，將有助於FACE8台灣臉霸技術向國際市場推展。」