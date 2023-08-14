永興軸承安心運轉確保軸承品質與安全

2023台北國際自動化工業大展23日至26日在南港展覽館一、 二館四個展場展出，永興軸承公司(TTN)在一館J區

1104攤位，將展示最新的軸承應用與創新技術解決方案，為業界呈現該公司在自動化領域的創新產品與應用案例。

軸承是作為機械設備中的重要零部件，在應用在各行業，軸承是非常關鍵的核心零部件，如電機設備、風扇、醫療輔具、汽機車、自行車、滑板、運動器材、無人機、各種工具機、電梯、辦公家具、 各式輪子等，都需要軸承帶動運轉。

軸承的安全性核算非常重要，TTN擁有多項專業精密檢測設備，檢測注脂量、游隙、軸承軸向、徑向壽命、軸承旋轉靈活性，並以頻譜分析訊號判別軸承品質良宥，作為軸承品質分級之客觀判定，搭配軸承振動試驗機及量測分析，快速品檢與精度篩選，可準確呈現軸承組裝品質與振動噪音檢測，延長軸承壽命，加強安全性。精密檢測設備通過各項認證，TTN 通過ISO 9001 和IATF16949認證，確保產品質量符合RoHS、Reach、CPSIA標準，符合國際標準，與國際接軌。

永興軸承是台灣專業設計生產軸承的專家，專業、全面性服務、創新、精益求精，提供極佳性價比與技術支援，擴展應用於各大產業。更提供客製化產品和解決方案，為客戶創造創新價值服務，完美軸承的應用，帶動全球運轉，聚焦國際，與世界接軌。