今鈺科技 提供客戶智慧工廠更好的選項

今鈺科技JYTC「以提供更好的選項」，作為公司成立的核心價值，秉持專注、熱情、願景的理念，期許在有限的資源條件下，為客戶創造最大的價值。

郭清霆總經理表示，在創造價值的過程，往往需要多方面合作及配合，方能達成客戶目標。過程相當精采也為日後創立與成長提供充足養分。「堅持」是過程中唯一共同點，今鈺團隊將秉持此信念繼續為客戶創造更多可能性及價值。

今鈺科技以70/30策略方向做為主軸。一方面代理歐美產品，協助客戶提升智慧製造的層次如彈性、效率、安全性等，另一方面協同客戶進行規劃及設計，滿足客製化少量多樣的需求。

今鈺科技主要產品線有，加拿大MECADEMIC微型六軸手臂Meca500及四軸手臂Mcs500，堪稱目前世界最小型機器人，擁有最小0.5條重複精度，可滿足微型自動化的需求，提高生產效率。

紐西蘭SEEN安全感測器860，具簡單、有效、經濟等特點，可有效提升堆高機、工程車等作業安全，不論白天或夜晚，安全感測器860是廠內運搬作業不可或缺的安全守護者。

瑞士BOTA 先進力覺感測器，具多軸靈敏與柔性自如的特色，可提高複雜作業的可能性。立陶宛IRC E2T無程式碼手持教導器，復刻老師傅手藝革命性簡化機器手臂教導作業時間

此外尚有德國ROBOCEPTION rc_visard立體相機和軟體、奧地利FERROBOTICS主動式研磨套件、OSARO物流機器人解決方案及協同電子組裝測試、線圈整線規劃、無人自走車取放料、食品分檢等先進智慧工廠用產品。同時，還提供為企業量身剪裁的完善教育訓練。

今鈺科技引進世界最小工業手臂，精度最高0.005mm、手臂和控制器一體成形。圖/今鈺科技

今鈺科技E2T無程式碼手持教導器，可快速復刻老師傅工藝。圖/今鈺科技

今鈺科技德國ROBOCEPTION rc_visard立體相機和軟體，適用於物體檢測、室內導航或抓取任務。圖/今鈺科技

今鈺科技SEEN安全感測器，可有效提升移動車輛的作業安全。圖/今鈺科技