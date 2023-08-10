智慧化工廠應用 如何快速導入AMR自主移動機器人

隨著自動化生產的需求持續擴張，許多企業意識到只靠生產設備的自動化，仍無法更有效地因應樣多量少及提升效率與產能的需求。以目前製造業最耳熟能詳的「TPS精實生產」來看，要提升工作的效率，除了生產量能的優化以外，更需要消除搬運、待工待料及存貨等八大項的浪費，只在需要的時候按照需要的量，生產所需的產品，才能更有效的提升整體生產效率。

在2023年自動化展前，擁有台灣自有品牌塔奇恩科技推出四大系列AMR ，輕鬆搬/大力士/潛盾/協作手臂系列，全系列可串接企業常用製造系統MES/MES/WCS/戰情室，搭配自動倉儲、輸送帶、料架自動取放物料，並有多種載重(50~700kg) 與充電方式可供選擇。

輕鬆搬系列：針對初次導入或簡單搬送任務，物料重量50kg ~150kg，可搭配人工上下料或自動取架模式。

大力士系列：載重100kg~500kg，可搭配多種取放料自動模式，包括頂升、滾輪與拖曳方式。

潛盾系列：具備低車體設計與高乘載量，提高單次運載量。

協作系列：可搭配各式協作型手臂，手腳並用配合生產設備上下料與排程運送。

台灣塔奇恩科技是專注於工廠需求的無軌道搬運機器人公司。透過創新的3D視覺引擎技術，該公司突破無軌導航的限制，開發便利且易上手的AMR解決方案。由於AMR的無軌化的優勢，全球廠商爭相開發，但成功導入工廠的並不多，主要原因在於「環境適應力」及「導入總成本」，塔奇恩以獨特技術解決這二大問題：（1）3D視覺引擎。（2）AI Teach-In。（3）分散式協作架構 。誠摯邀請市場推廣的合作夥伴，共同攜手開拓智能工廠新商機，為工廠自動化帶來全新轉變。