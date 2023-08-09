NACHI台灣那智不二越最新高速、高精度機器人亮相

台灣那智不二越公司NACHI發表最新高速、高精度機器人，亦將在2023台北自動化工業大展亮相，除保留輕量、輕巧及中空手腕的特色外，各軸在保持高速的同時優化了加減速性能，達到最高節拍縮短43%的高速性能；展會中並將展示多款新的應用，方型基板搬送應用，玻璃、鐵板、鋼板及PCB銅箔基板等不同材質的應用，必將成為展會吸睛之焦點。

台灣那智不二越公司董事長松島芳紀表示，那智不二越在半導體產業持續投入，著眼全世界發展，特別是半導體後段製程，無論是設備的開發及提供的機械手臂皆將持續努力。

台灣那智不二越公司董事長松島芳紀。圖／李淑慧

那智不二越2017年設立NACHI台灣技術中心，在台深耕服務在地產業，提供各種有效的解決方案，該中心除了提供各種設備展出之外，舉辦機器人教室課程，予用戶到中心學習機器手臂相關訓練，展區並規劃測試區，提供客戶試加工等服務，期能對半導體產業及自動化產業各種問題解決有所助益，進而提升產業發展及成長。

值得一提的是，技術中心經過幾年來用心運作及能力培育之下，技術更臻純熟，如今台灣團隊已逐漸能夠自行建構模組單元，協助系統商拓展至終端客戶。

面對競爭，那智不二越小型機械手臂堪為業界最準確、快速的設備，輔以精巧的控制器，軟體開發亦為自行掌控，各種功能之運用，更以此塑造出NACHI企業差異化優勢，

NACHI目前在小型、精巧型機械手臂積極開發新機種，以及大型搬運機種亦持續研製中。台灣那智不二越日後將持續引進日本最新機器人設備、多樣化機器人設備，滿足產業多樣化需求，更在今年成為半導體知名大廠設備供應商，為台灣產業發展助益甚多。