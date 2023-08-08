亞航公司直昇機維修管理能力獲肯定 再次取得陸軍TH-67訓練直昇機策略性機隊商維案

亞航公司(2630)擁有直昇機維修卓越管理能力，並在執行陸軍TH-67、OH-58、CH-47、海軍500MD及空勤總隊UH-60M等直昇機維修或機隊管理上，維修品質、效率均符合客戶要求，有效支援軍方及政府各項戰、演訓及救災任務。本次陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案新約招標，亞航再度脫穎而出，並於8月8日與國防部完成議價決標，合約效期自113年1月1日起至120年12月31日，合約總價款18.1億。

亞航公司擁有AH-1W等多型直昇機維修能量，為美國Bell直昇機公司授權維修中心，目前陸軍TH-67、OH-58、CH-47、海軍500MD及空勤總隊UH-60M直昇機均由亞航公司執行維修或機隊管理。

陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案原合約效期迄112年底結束，陸軍於今(112)年7月辦理113年新約招標作業，亞航公司憑藉優秀的機隊管理經驗、高品質及高效率的維修能力，於112年7月20日評選簡報獲各評審委員高票肯定，超越競爭對手漢翔公司，並於112年8月8日與國防部完成議價決標，合約效期自113年1月1日起至120年12月31日，合約總價款18.1億。

陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案原合約效期迄112年底結束，陸軍於今年7月辦理113年新約招標作業，亞航公司憑藉優秀的機隊管理經驗、高品質及高效率的維修能力，於112年7月20日評選簡報獲各評審委員高票肯定，再次超越競爭對手漢翔公司，於112年8月8日與國防部完成議價決標，合約效期自113年1月1日起至120年12月31日，合約總價款18.1億。

TH-67訓練直升機為美商Bell 直升機公司生產，自92年7月機隊釋商以來，迄今20年均由亞航公司承接商維合約，合約期間機隊妥善率均超越陸軍要求。亞航公司並於111年成為全國第一家獲得國防產業級別認證合格廠商(TH-67型機)，直昇機維修能力及經驗大幅領先同業。

配合政府國防自主政策，積極建立直昇機旋翼片維修能量有成

為配合政府國防自主政策，除了各型直昇機機隊管理及維修能力外，亞航公司積極建立直昇機旋翼片維修能量，目前TH-67、OH-58、CH-47、S70C及UH-60M直昇機旋翼片均可由亞航公司執行檢修，亞航公司亦為BREEZE-EASTERN各型直昇機吊掛獨家授權銷售、維修及訓練中心，負責維修軍方、政府各型吊掛，致力達成國防自主目標。