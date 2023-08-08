IMM聯網技術完成塑膠廠綠色與智慧製造

近年來持續高漲的原物料與人工成本，對於射出成形產業的營運衝擊頗大，深耕近十年的PMC 研發IMM機聯網技術，已成功客製化導入多家塑膠射出廠機聯網與衍生多元加值化服務，同步協助企業達成數位製造與淨零碳排的國際硬需求。2023台北國際自動化大展，PMC將以原料乾燥作業的工單導向監控技術為主題，提供塑膠射出廠減少原料浪費與輔助提高人力作業效率的綠色製造雙引擎解決方案。

PMC研發IMM機聯網技術，主要目的是如何將廠間設備的生產管理數據匯流，特別是針對不同的應用服務，可由U2 Box(Universal+Unified)作為資訊匯流的節點，往上承接MES工單的生產計畫、往下管控廠間生產設備的參數與運行狀態。

對於MES系統而言，僅需以IT端的需求對U2 Box此單一窗口獲取資訊，無需額外考量OT端不同功能、機種、廠牌、參數、通訊方式的困擾，快速整合整廠設備的即時生產資訊可視化與透明化，同時將以Web Dashborad的介面呈現，可架設螢幕於廠間公告，也可於辦公室、手機裝置上查看。

本次展覽的原料乾燥作業工單導向監控技術，資訊流的串聯從MES工單出發，途經設備、材料、模具等三個數據庫，再經U2 Box內建演算機制，可看成加值服務工具包，具備三大特點：工單驅動 預先備料：根據MES工單的生產計畫，自動啟動設備作業，並輸入設定參數，省去人力操作的時間與錯誤。（二）總量管控 降低餘料：根據MES工單的用料量，估算最後一筒餘料，避免原料的浪費與混用。（三）生產管控 節能減碳：根據MES工單的進度，監控原料的供給情況，適時調整設備的運行狀態，減少能源的消耗。ＰＭＣ展覽於8/23~26展出，位置於南港二館4F的S812。