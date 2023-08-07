易格斯x自動化x低發塵論壇，邁向半導體產業新里程碑

科技的日新月異將無塵室推上了半導體和電子產業的核心環節。精密製程的每一個細節都必須在最嚴苛的無塵環境下進行，以確保最終產品的品質。易格斯清楚了解這一需求，並在8月3日至4日舉辦兩場主題為「易格斯x自動化x低發塵」的論壇，分別在南科公會以及新竹喜來登飯店，兩場論壇吸引了超過160人與會。

舉辦該場論壇，正體現了易格斯這家世界知名的德國動態塑膠零組件製造商的視野；易格斯已在亞洲多個電子代工和半導體先進區域設立子公司，以緊跟最新的產業趨勢。特別是在此次論壇中，易格斯台灣邀請由德國科隆總部派駐韓國子公司的產業專家Peter Mattonet，分享了行業的應用案例，並介紹德國總部最新的無塵室專用產品。

易格斯新竹場資料照，韓國易格斯產業專家Peter Mattonet正在講解易格斯無塵室拖鏈的歷史。圖／igus Taiwan提供

易格斯新竹場資料照。圖／igus Taiwan提供

正因為Peter詳盡闡述，參與者得以一窺易格斯如何對抗無塵室的挑戰。首先，e-skin flat和電線產品，這兩款產品，其中部分品項都已通過ISO class1的等級認證，可以在滿足無塵室嚴格要求的同時，其緊湊的設計使得它們能夠適應狹窄的空間，並具有極低的發塵量。更重要的是，快速安裝和智慧監控系統的應用，不僅能夠節省客戶的時間，還能夠提前預防潛在問題，避免產線的停擺。

這些解決方案並非易格斯的全部。易格斯的乾式科技軸承部門的Joe Yen和Win Tseng分別在台南和新竹的活動場次中，深入介紹如何利用xiros耐酸鹼、免潤滑、耐用的軸承應用來滿足各種需求。從滾珠軸承、免潤滑滑軌到可加工的棒板材，這些多元化的選項讓客戶有更多自由度，Win Tseng也在論壇中提到，抗靜電、靜電消散等議題在無塵室產業越來越常被提起，igus在其中也提供各式相關產品線。同時，易格斯還帶來了REBEL COBOT、用於撿取放置的Delta robot、龍門型機器人以及可與其他廠牌機器人配合使用的第七軸控制系統等應用。這些新產品將幫助易格斯跨足機器人產業，為半導體及電子產業帶來經濟且快速的自動化應用。

易格斯台南場資料照，圖由左至右為John Chen、Peter Mattonet、Win Tseng與Sean Chuang。圖／igus Taiwan提供