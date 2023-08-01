台中機械展9/1~4工具機與雷射鈑金廠大匯集

由工商時報與度量衡公會主辦、台灣工具機暨零組件公會協辦的「2023台中自動化機械暨智慧製造展」將於9月1日至4日在台中國際展覽館登場。本屆展會有多家工具機及雷射鈑金大廠參展，包括程泰機械、亞崴機電、三鋒機器、永傑機械、赫騏精密、首鑽精機、利高機械、威亞機械、威赫科技、眾程實業、利瑋精密、台勵福、瀚泰、台灣三軸、新焊易、翰宸、銓增，可看性十足。即日起開放參觀預約登錄。

今年台中自動化機械展獲得多家機械大廠支持，將展出最新的機型，包括亞崴機電、赫騏精密、永傑機械、首鑽精機、眾程科技都將展出最新的五軸加工機與立式加工機。而在業界屹立超過60年的三鋒機器，也將展出與全球同步的智慧化多軸同動多導軌超重切削數控車床；利瑋精密也將展出CNC複合加工機。另外在CNC車床的部份，也有程泰機械、利高機械、威亞機械、威赫科技展出新型的車銑複合機與自動車床，富豪機電則是展出最新的送料機與機械手臂。而在精密磨床方面，則是有眾程科技展出最新的精密磨床。

三鋒「多軸同動多導軌超重切削數控車床CLT-58240」可實車6米長，生產加工直徑達1.3米，是一台大型、能承載重負荷且擁有高精度智慧化的平台式電腦數控車床。圖／業者提供

除了這些大型工具機之外，還有包括台勵福、瀚泰、台灣三軸、新焊易、翰宸、銓增也將展出目前最熱門的光纖雷射切割機與手持雷射焊接。除此之外，在智慧製造專區還有智慧製造的人機介面與工業電腦等智慧製造解決方案、工業自動化和檢測儀器、智慧工廠軟體、IoT智慧工廠設計規劃、數位化系統設計開發建置，可滿足數位轉型及打造智慧工廠之市場需求，協助企業邁向智慧製造，提升競爭力。

面對國際競爭，各大企業無不追求淨零碳排與智慧製造數位轉型。主辦單位表示，智慧製造、數位轉型以及各種節能減碳設備與五金、機械零組件、刀具都將在本屆展會亮相，該展提供此一展示平台，將可滿足轉型升級道路上各種設備採購、市場開發及尋找合作夥伴等各項需求，一同拓展市場商機。

另外在展會期間也將同步舉辦「低碳淨零X智慧轉型論壇」將，邀請專家學者、產業領導者以及法人代表，為參與者提供實質的洞見和策略，提供企業在低碳淨零與智慧轉型上的解決方案，推動台灣的製造業向更高效、更智能、更綠色的未來邁進。

威亞走心式車床。圖／業者提供

「2023台中自動化機械暨智慧製造展」即將於9月1日至4日展出，展覽地點在「臺中國際展覽館」，鄰近國道一號、國道三號、中彰快速道路等交通幹線，周邊停車位超過10,000個，方便客戶開車前來看展。搭乘大眾運輸工具如高鐵站、台鐵，台中捷運等都可在下車後直接從新烏日火車站出口，約步行500公尺即可抵達展館。展覽洽詢電話：(04)2328-6926，線上預約請至展覽官網: https://cec.ctee.com.tw/ctms/

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