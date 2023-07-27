igus為未來的移動開發自行車零件

在 2023 年 Eurobike 上，igus 為自行車製造商展示了可回收和部分回收的零件，包括即將投入量產的車把。使用這些產品的第一個客戶是自行車製造商Advanced。

在去年展示了全塑膠製成的 igus:bike之後，igus現在為自行車製造商展示了另外一個由高性能塑膠製成的產品系列，包括由單一模具或多個零件製成的車架、葉輪和曲柄。車把即將投入批量生產，並將用於Advanced Reco自行車上。車把是透過igus開發的複合工程塑膠生產的，並在igus自行車實驗室中經過了嚴格測試。這些產品是可回收的，部分由回收材料製成。將從科隆開始生產，並擴展到亞洲和北美，以便為自行車OEM提供在地化的供應鏈。

在自行車設計和生產中，資源保護也變得越來越重要。運輸、高消耗能源生產和零件回收組成了自行車碳足跡的重要部分。igus自行車零件業務主管Jan Philipp Hollmann說：「我們認為塑膠技術是該產業的一個新選擇，對自行車的所有部件都有前景。我們的客戶對減少二氧化碳、可回收性、耐用性和當地供應鏈的要求越來越高。在Eurobike上，我們展示了新的解決方案。」igus為自行車製造商展示新的目錄產品：高性能工程塑膠製成的滾珠軸承、曲柄組、轉向軸承和飛輪，很快也將推出車架、葉輪和車把。此外，正在籌備的還有座管和座弓。這個概念在於igus從單一來源為客戶提供一切：研究和產品開發，在內部實驗室進行測試（很快就會有25台專門用於自行車零件的測試機）、工具製造，以及使用專門開發的複合工程塑膠進行生產。30多年來，igus已經為許多知名的自行車製造商提供高品質的自潤軸承和其他動態部件。未來，四大洲的12家工廠將在當地為自行車代工廠供貨。

第一個客戶Advanced：Reco自行車的可回收車把

igus已與Advanced實施了第一個客戶專案。Advanced是一家自行車製造商和領導者，已經成功推出了新一代電動自行車。其亮點是Reco車架由塑膠製成，完全可回收，Reco自行車現在將使用新開發的igus車把。這些車把由高性能工程塑膠透過特殊的製造工藝製成，與鋁製車把一樣穩定。但生產所需的能源明顯減少，並在igus科隆總部本地進行。車把也是完全可回收的。生產採用射出成型工藝，因此車把是一體成型的，沒有任何焊縫。Hollmann說：「我們為這種具有高穩定性和弧形部件重新開發了製造工藝，這使我們能夠自由選擇塑膠，實現各種顏色，甚至為佈線和換擋電纜提供內部通孔。」

由回收塑膠製成的自行車成為產業的「測試實驗室」

全塑膠自行車igus:bike在 2022年漢諾威工業展上展出，我們與位於荷蘭的聯合開發商mtrl合作，展開開發工作，計畫打造一款實心塑膠自行車，其車架和車輪由消費後的廢料製成，例如洗髮精瓶子和漁網。所有磨損零件都由耐用的igus耐磨工程塑膠製成，目標是製造一輛不生鏽、不需要保養或潤滑並且可以完全回收再利用的自行車。igus稱該專案為「自行車產業的現場測試實驗室」。

在 2023年9月初，第一批產自科隆的自行車將進入市場。Hollmann 說：「我們在這裡學習並成功實施的一切都將作為目錄或客製產品提供給自行車代工廠。」該專案的另一個部分是 igus:bike 平臺，它支持進一步的合作、交流想法，並提供了一種分享知識的方式。igus的目標是在自行車產業推廣塑膠專業知識，並與許多其他製造商合作，以完善此理念，推動全球塑膠循環經濟的發展。