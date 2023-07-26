宣鑫2023員工自強活動 關懷員工營造幸福企業

隨著疫情解封，宣鑫公司22日舉辦員工自強活動。由總經理邱春茂帶領宣鑫、宣名、宏勻員工共66人至金門旅遊三天。邱春茂平時熱心公益、落實企業ESG，為激勵士氣、凝聚員工向心力，每年皆舉辦員工自強活動，是員工心目中的幸福企業。

宣鑫公司2023員工自強活動，於金門小金門自強活動合照。圖／業者提供

宣鑫公司代理銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，與時俱進提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益，為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業，也是員工心目中的幸福企業。

宣鑫公司2023員工自強活動，於金門得月樓全體同仁合照。圖／業者提供

宣名企業公司是宣鑫企業公司在雲林虎尾的分公司，主要銷售服務雲嘉地區客戶，如台塑麥寮，斗六福懋，長春化工、大連化工、愛之味、黑松汽水、上銀等。

宣鑫公司2023員工自強活動，於金門太武山自強活動合照。圖／業者提供

而宏勻企業公司是宣鑫企業公司設在岡山的分公司，主要銷售服務台彎南部客戶，如台塑、奇美化工，長春化工、大連化工、宏遠興業、正達國際、正隆紙業、莊松榮製藥等。

金門太湖自強活動合照。圖／業者提供

邱春茂表示，「能源使用效率決定競爭力」，由該公司代理IR空氣壓縮機，並推出新機型發表，其大功率315-500KW無油機型已開始銷壽服務系統-強調全面保護，防止客戶意外生產中斷風險，可進行預防性和預測性機台服務。

金門莒光樓自強活動合照。圖／業者提供

宣鑫無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供國內所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

金門湖井頭自強活動合照。圖／業者提供

該公司從製造端到應用端可為廠商做空壓系統的整體設計，無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供業者所需要的空氣品質。並協助業界規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少資源耗用與降低溫室氣體排，提供業者改善製程及提升產品附加價值轉型升級策略，以滿足對ESG的需求。

宣鑫公司網址：www.neo-air.com.tw